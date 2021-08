FC Metz : Sikou Niakaté, la dernière recrue estivale, veut se faire une petite place en défense

Sikou Niakaté et Philippe Gaillot (FC Metz)

Après Amine Bassi, Lenny Joseph et Sofiane Alakouch, le FC Metz a présenté, ce jeudi, la quatrième recrue de son mercato estival, le défenseur Sikou Niakaté. Le franco-malien de 22 ans est prêté par Guingamp(L2) aux Grenats, jusqu'à la fin de la saison. C'est un prêt assorti d'une option d'achat.

Repéré en 2017

Un Niakaté peut en cacher un autre. Lorsque les Grenats recrutent à Valenciennes en 2017 Moussa Niakhaté, ils repèrent aussi dans le Nord le jeune, Sikou - aucun lien de parenté avec le premier - et qui à 17 ans, vient de vivre ses débuts en pro avec le VAFC. Philippe Gaillot, le directeur général adjoint du FC Metz estime que c'est un joueur avec un bon potentiel, qui correspond à la nouvelle philosophie du club à la Croix de Lorraine

Il a eu des débuts prometteurs à Valenciennes et on a continué à le suivre à Guingamp, où il a réalisé de bonnes performances.

Solide dans les duels, assez bon relanceur, Sikou Niakaté a également tapé dans l'œil de Coach Antonetti, mais le technicien corse a aussi pointé les lacunes du nouvel espoir grenat. Le Franco-Malien sait désormais dans quel domaine il doit encore progresser.

Je dois travailler sur la concentration. je suis encore jeune et je fais parfois des bêtises. Il faut que je progresse dans ce domaine

Après les départs cet été de John Boye et de Mamadou Fofana et en vue de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations à laquelle devraient participer le tunisien Dylan Bronn et le malien Kiki Kouyaté, Sikou Niakaté ne sera pas qu'un simple joker en défense. Il aura, c'est sûr, pas mal de temps de jeu, cette saison.

Mercato estival : le FC Metz en quête d'un attaquant expérimenté

A 10 jours de la fin du mercato estival, Philippe Gaillot, le N°3 du FC Metz a aussi fait un petit point des besoins grenats. Le club à la Croix de Lorraine recherche toujours sur le marché, un attaquant expérimenté. Côtés départs, rien de nouveau sous le soleil, notamment dans le dossier Pape Matar Sarr. Le joueur plaît beaucoup outre manche notamment.