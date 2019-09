FC Metz : St Symphorien accueille les filles du PSG

Metz, France

Le Stade Saint Symphorien se conjugue aussi au féminin. Ce samedi, pour le compte de la 2ème journée de la D1 féminine, le FC Metz accueille le PSG.

Les Messines ont perdu leur premier match de championnat à Guingamp (2-0), il y a 2 semaines, alors que les Parisiennes ont cartonné Soyaux, 7 à 0.

Après le succès du Mondial féminin organisé en France en juin dernier, le District Mosellan et le club à la Croix de Lorraine ont décidé d'inviter l'ensemble des filles licenciées du département. Ce sera aussi gratuit pour les abonné(e)s grenats et les moins de 16 ans.

Vice-champion de France en titre, le PSG, c'est une kyrielle d'internationales aussi talentueuses les unes que les autres (Kakoto,Diani, Geyoro et autre Däbritz). C'est un vrai défi qui attend les filles du FC Metz. Alors comment s'y prendre, on a posé la question à Manu Peixoto, le coach des Messines.

Coach Peixoto sur la qualité de l'équipe parisienne et la méthode pour la contrer Copier

Pour cette rencontre de gala, les filles du FC Metz abandonnent le synthétique du petit stade Dezavelle pour l'impeccable pelouse de l'imposant St Symphorien. Alors ça change quoi ? La réponse de Manu Peixoto, le coach des Messines

Coach Peixoto sur l'avantage ou non de quitter le stade Dezavelle pour St Symphorien Copier

Lors des 4 dernières rencontres de championnat entre le FC Metz et le PSG, les Parisiennes l'ont emporté à chaque fois (1-3 et 7-1 la saison passée et 3-0 et 0-2 il y a deux ans)