FC Metz - Stade Rennais : gare aux retours de trêve pour les Rouge et Noir

C'est une statistique saisissante que les Rennais voudront déjouer ce dimanche à Metz pour la 10e journée de Ligue 1 : sur leurs treize derniers matchs joués juste après une trêve internationale, ils n'ont remporté qu'un. C'était en septembre 2020 à Nîmes (2-4).

Les Rennais connaissent cette statistique

Forts d'une série de quatre matchs sans défaite toutes compétitions confondues démarrée avant la trêve, les partenaires de Baptiste Santamaria sont au fait de ce chiffre équivoque : "Ce ne sont que des stats, mais c'est vrai que le coach nous a déjà alerté là-dessus. On a envie d'inverser cette statistique" confie le milieu de terrain arrivé de Fribourg cet été.

Une alerte ? Plutôt une mise en garde précise Bruno Genesio : "Je ne m'en suis pas vraiment servi parce que je ne veux pas être négatif non plus, mais c'est vrai que ça fait beaucoup. C'est plus une mise en garde, non pas pour faire peur, mais ça veut dire quelque chose. Je pense que mentalement on a un travail à faire sur ces matchs post-trêve internationale."

Après cette trêve internationale, les Rouge et Noir enregistrent le retour du milieu croate Lovro Majer, mais devront encore se passer de Jérémy Doku, qui s'est à nouveau blessé en début de semaine.

à lire aussi Stade Rennais : Jérémy Doku à nouveau absent pour plusieurs semaines

Rennes favori face à un FC Metz décimé

Si cette statistique ne joue pas en leur faveur, les Rennais seront tout de même favoris face aux Grenats. En confiance depuis un mois, avec une qualité de jeu retrouvée, ils affrontent un FC Metz en plein doute, qui n'a gagné qu'un match de Ligue 1 cette saison et qui compte de nombreux absents pour cette rencontre. Frédéric Antonnetti devra faire sans Dylan Bronn, Fabien Centonze et Habib Maïga (suspendus), Sikou Niakaté, Kiki Kouyaté, Thomas Delaine et Ibrahima Niane (blessés).

Et s'ils ont du mal en sortie de trêve internationale, les hommes de Bruno Genesio pourront se rassurer avec une autre statistique : Rennes n'a plus perdu au Stade Saint-Symphorien depuis 2002, et reste sur 9 matchs sans défaite en Moselle en Ligue 1.