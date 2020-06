FC Metz : Thierry Ambrose signe pour 3 saisons

Ce n'est pas une surprise, mais une simple confirmation. Thierry Ambrose, arrivé l'été dernier sous forme de prêt avec option d'achat obligatoire en Lorraine, et appartenant à Manchester City, s'est engagé avec le FC Metz jusqu'en 2023.

La saison passée en Ligue 1, l'attaquant de 23 ans, passé aussi par le RC Lens, n'a pas réussi à s'imposer dans l'équipe type des Grenats. Championnat et Coupe confondus, Thierry Ambrose n'a été titularisé qu'à cinq reprises. Il n'a hélas inscrit aucun but, ni délivré de passe décisive. Mais ses dernières sorties, avant l'arrêt du championnat pour cause de coronavirus, avaient été très prometteuses, comme lors de ce match au stade de la Licorne à Amiens (0-1).

Espérons que sa deuxième saison sur les bords de la Moselle soit la bonne !