FC Metz : un champignon sévit sur la pelouse de St Symphorien

Un nouveau venu à St Symphorien ! Un invité estival de dernière minute, dont le FC Metz se serait bien passé à cinq jours de son premier match à domicile en championnat contre l'AS Monaco. Son petit nom : le Pyricularia. Ce champignon s'attaque à la pelouse qui avait été pourtant entièrement refaite au printemps dernier. Il est apparu en juillet et à son contact, le gazon jaunit.

Des tâches jaunes dans la surface de réparation

Depuis le haut de la nouvelle tribune sud, dont le chantier, se poursuit toujours, ces tâches jaunâtres sur le gazon habituellement impeccable de St Symphorien sont bien visibles. Ce champignon a laissé des traces le long de la tribune nord, dans l'axe du terrain et dans la surface de réparation, jouxtant la tribune Est.

Voilà les effets du pyricularia à St Symphorien © Radio France - Thomas Jeangeorge

Le phénomène est apparu après une rencontre amicale en juillet dernier. Les jardiniers ont alors songé à une usure naturelle d'après match. Mais après analyse d'un laboratoire, le verdict est tombé : il s'agit d'un champignon, le pyricularia. Il a notamment sévi par le passé dans le sud de la France, obligeant certains clubs de L1 et de L2 à refaire entièrement leur pelouse. Ce cas de figure est exclu pour le moment en Moselle.

Le gazon a été traité et grâce à une météo plus clémente, ces derniers jours, la propagation du champignon a été stoppée. Pour le match de dimanche, contre Monaco, les jardiniers du stade pourraient, par endroit, utiliser de la peinture verte pour maquiller et masquer les zones encore contaminées.

Jean-François Girard, le directeur du stade St Symphorien, évoque le combat des jardiniers contre le champignon Copier