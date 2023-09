FC Metz : un nouveau départ pour la section féminine

Les filles du FC Metz - Nouvelle Génération - dans les starting blocks. Ce dimanche 17 septembre, les protégées de José Pinot, le nouvel entraîneur des Grenat(e)s reprennent le championnat de D2 féminine, par un long déplacement à Montauban.

Après l'échec de la montée à l'étage supérieur la saison passée - le FC Metz avait terminé deuxième de sa poule - les dirigeants de la section féminine ont décidé de repartir sur un " nouveau cycle " : l'ancienne coach, la Canadienne Jessica Silva a été remerciée et près de la moitié de l'effectif a été modifiée (11 départs et 12 arrivées). Objectif : participer à la lutte pour la montée en D1, une division que les Messines n'ont plus fréquentée depuis 4 ans.

Le président de la section féminine du FC Metz, René Franceschetti a des ambitions mesurées pour ses protégées, à l'heure d'un nouveau départ.

José Pinot, le fidèle de la maison grenat

Après avoir été l'entraîneur de la réserve du FC Metz, l'éducateur en charge des moins de 19 ans, après avoir exercé aussi au sein de la préformation grenat, et avoir aussi effectué un intérim chez les pros en 2012 puis en 2017, le fidèle José Pinot, au club depuis 2006, a donc accepté de relever ce défi féminin.

Une poule unique en D2

Alors la grande nouveauté de cette saison 2023-2024 en D2 Féminine, c'est la création d'une poule unique contre deux avant, avec seulement 12 clubs. Le niveau de l'antichambre de l'élite va se resserrer , explique notamment Justine Rougemont , le milieu de terrain du FC Metz.

Dans cette poule unique, outre le FC Metz et Montauban, on retrouvera aussi l'OM, Rodez, Orléans, Strasbourg, Nantes, Albi, Evian Thonon Gaillard, Lens, Nice et le Mans.