FC Metz : un stage en Alsace en juillet prochain

📅 La reprise des Grenats a été fixée au jeudi 27 juin à 18h00. Ils effectueront des tests médicaux et physiques les 28 et 29 juin et débuteront la préparation physique le 1er juillet. Un stage à Molsheim est prévu du 27 juillet au 3 août. pic.twitter.com/2OXFFB2QA9