FC Metz : une nouvelle étape dans le chantier de la tribune Sud de St Symphorien

Il y a un peu plus d'un an, débutait le chantier de la nouvelle tribune Sud de St Symphorien.

L'une des plaques de la nouvelle toiture de la tribune Sud - Axel Watrin - FC Metz

Depuis le lundi 15 juin, une nouvelle étape des travaux a commencé au stade : la pose de la couverture sur la charpente métallique de ce nouveau bâtiment. Cela représente une surface totale de 5000 mètres carrés.

Parallèlement, les travaux à l'intérieur de la nouvelle tribune Sud, notamment au rez-de-chaussée, où se trouveront les vestiaires du FC Metz et des équipes visiteuses, se poursuivent. Tout comme d'ailleurs, la construction du parvis, qui s'étendra sur plus de 2500 mètres carrés. Il pourrait être terminé d'ici quatre à six semaines.

Minimum six semaines de retard à cause de la crise sanitaire du Covid-19

En mars dernier, avec la mise en place du confinement pour limiter la propagation de l'épidémie de Coronavirus, les entreprises de BTP ont stoppé leurs activités. Le chantier a été inactif pendant six semaines. Mais depuis la reprise du travail sur le site, et en raison du protocole sanitaire appliqué dans le bâtiment, il est difficile pour ouvriers de retrouver une productivité post Covid-19. Le directeur de l'Immobilière St Symphorien, Lionel Ollinger, estime , aujourd'hui, le retard du chantier, entre 6 et 10 semaines.

Malgré ce retard, le FC Metz espère toutefois utiliser une partie de la nouvelle tribune Sud dès le début du prochain championnat de Ligue 1, en août ou septembre prochain. Il s'agit des installations sportives, de ce nouveau bâtiment. Elles sont situées au rez-de-chaussée et comprennent notamment les vestiaires des équipes, de l'arbitre, le bureau des délégués et l'espace presse.

Le directeur générale de l'Immobilière St Symphorien, évoque la possible utilisation des installations sportives de la nouvelle tribune Sud, dès le début de la saison 2020/21 Copier

En revanche, l'accueil du public, des spectateurs et des supporters, dans la partie basse de la nouvelle tribune Sud, dès le premier match à domicile, ne sera pas " possible ", indique Lionel Ollinger.

Les virages

A la fin de l'été, les ouvriers qui travaillent sur le chantier de St Symphorien, vont s'atteler à la construction d'un premier virage, entre la nouvelle tribune Sud et la Ouest. L'autre se fera dans la foulée. Ces travaux devraient durer un peu plus de dix mois.

Enfin la dernière étape de la rénovation de l'enceinte messine consistera à l'installation d'une sorte d'une enveloppe qui entourera les 3/4 de St Symphorien.

Le coût total du chantier est estimé à plus de 70 millions d'euros.