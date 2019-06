FC Metz : une reprise de l'entraînement caniculaire, avec Habib Maïga et un nouveau coach adjoint

C'est la fin des vacances pour les joueurs et le staff du club à la Croix de Lorraine, promu en Ligue 1. Ce jeudi 27 juin, Vincent Hognon et ses hommes ont repris l'entraînement. Le premier match de championnat, c'est dans moins de six semaines, à Strasbourg.