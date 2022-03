FC Metz : Vincent Pajot, lourdement sanctionné par la commission de discipline

Après son entraîneur Frédéric Antonetti, c'est Vincent Pajot qui a fait les frais de la sévérité de la commission de discipline de la ligue de foot mercredi soir.

Le milieu de terrain du FC Metz écope de quatre matchs de suspension ferme plus un avec sursis après un carton rouge reçu face à Nantes (0-0) lors de la 26e journée de Ligue 1.

Il manquera les déplacements à Saint-Etienne et Rennes, et la réception de Lens et Monaco. Vincent Pajot ne pourra revenir sur les terrains que lors de la 31e journée à Bordeaux.