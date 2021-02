FC Metz : votez pour le "geste grenat" du mois de janvier

Boulaya, Boye, Bronn et Vagner : les artistes grenats du mois de janvier.

Un but, une passe décisive, un dribble, une parade du gardien, un tacle, une action collective bien construite... En 2021, France Bleu Lorraine, seule radio locale à couvrir en intégralité tous les matchs du FC Metz, vous propose de désigner le "geste grenat" du mois.

Pour ce premier vote, alors que les hommes de Frédéric Antonetti brillent cette saison en Ligue 1, le service des sports de la radio s'est uniquement penché sur les trois premiers matchs de la phase retour du championnat de Ligue 1 : à Lyon et Brest, et contre le FC Nantes.

Quatre gestes grenats ont été retenus par France Bleu Lorraine. Vous pourrez voter dans le module à la fin de cet article, mais avant, nous vous proposons notre sélection.

Geste 1 : à Lyon, le 17 janvier, quand Farid Boulaya régale

Metz joue à Lyon, ce 17 janvier et va mettre fin à douze ans sans victoire chez les Gones. A la 89e minute, le score est de 0 à 0. Dylan Bronn presse le Lyonnais Cherki. Farid Boulaya récupère le ballon et élimine Maxence Caqueret d'un petite râteau.

L'international algérien lance dans la profondeur Aron Leya Iseka, qui évite la sortie du gardien Anthony Lopes, et le Belge inscrit du plat du pied droit, l'unique but de la rencontre. Quelle offrande du magicien grenat, Farid Boulaya ! Victoire du FC Metz 1 but à 0 sur Lyon.

Quand Farid Boulaya régale contre Lyon Copier

Geste 2 : quand John Boye bombe le torse

Nous sommes toujours à Lyon le 17 janvier. A la 47e minute de jeu, le score est encore de 0 à 0. Le Lyonnais Memphis Depay prend le meilleur, côté gauche, sur Kiki Kouyaté. Il entre dans la surface de réparation et centre en retrait pour Tino Kadewere, seul au point de pénalty, mais sa passe est interceptée par le retour tonitruant de John Boye. Le défenseur ghanéen du FC Metz se jette et écarte le danger du torse, tout simplement !

Quand John Boye bombe le torse contre Lyon Copier

Geste 3 : contre Nantes, le 24 janvier, quand Dylan Bronn galope comme Fabien Centonze

Temps additionnel de la seconde période, ce 24 janvier, les grenats mènent 1 à 0 face à Nantes, au stade Saint-Symphorien. Dylan Bronn récupère le ballon dans sa moitié de terrain. Malgré la fatigue, le défenseur central tunisien file sur le côté droit, pour une longue chevauchée digne de son coéquipier, le latéral droit Fabien Centonze.

Son incroyable incursion dans le camp nantais sera suivie quelques dizaines de secondes plus tard par le second but messin de la partie, signé Farid Boulaya. Le FC Metz s'impose sur Nantes 2-0.

La longue chevauchée de Dylan Bronn contre le FC Nantes Copier

Geste 4 : à Brest, Vagner enfin décisif !

On en attend beaucoup, parce que Frédéric Antonetti ne tarit pas d'éloges sur lui et parce qu'il a choisi Metz, l'été dernier, après être passé par Nancy. Mais Vagner Dias a eu bien du mal durant ses premiers mois messins. Une fois remis sur pied, il a paru emprunté puis frustré par son manque d'efficacité.

A Brest, lors de la 22e journée, le Cap-verdien est entré à vingt minutes de la fin, à 2-2, et a été décisif deux fois. En offrant une passe décisive à Pape Ndiaga Yadé (3-2, 81e) puis en marquant le penalty qu'il a lui-même provoqué (4-2, 88e). Le FC Metz s'impose par 4 buts à 2 et se retrouve 6e de Ligue 1.

Vagner Dias auteur d'un but et d'une passe décisive après son entrée à Brest Copier

Votre geste préféré ? A vous de jouer

Vous avez jusqu'au 7 février pour voter. Le "geste grenat" retenu par les internautes de France Bleu Lorraine sera annoncé dans l'émission Lundi C'est Graoully, 100% Grenat à 18h, le 8 février. Un gagnant sera aussi désigné parmi les votants. Et nous partirons sur un nouveau vote pour le "geste grenat" de février.