FC Metz : votez pour le geste grenat du mois d'avril

Après Farid Boulaya en janvier, Pape Matar Sarr en février, et Thomas Delaine en mars, qui remportera le geste grenat de France Bleu Lorraine ? Pour désigner le prochain vainqueur , le service des sports a présélectionné quatre candidats. A vous de jouer !

Un but, une passe décisive, un dribble, une parade du gardien, un tacle, une action collective bien construite... En 2021, France Bleu Lorraine, seule radio à couvrir en intégralité tous les matchs de championnat et de coupe de France du FC Metz, vous propose de désigner le "geste grenat" du mois.

Pour ce quatrième vote, après les victoires de Farid Boulaya en janvier, de Pape Matar Sarr en février et de Thomas Delaine en mars , le service des sports de la radio s'est penché sur les cinq matchs disputés par le FC Metz en avril :

Quatre gestes grenats ont été retenus par France Bleu Lorraine. Vous pourrez voter à la fin de cet article, mais avant, nous vous proposons notre sélection.

Geste 1 : à Monaco, en Coupe, Oukidja écœure Gelson Martins

Trois jours, après sa déroute en championnat au Stade Louis 2, le FC Metz retourne à Monaco, mais cette fois, pour aller chercher une place en quart de finale de la Coupe de France. Dès l'entame de la rencontre, le Monégasque Gelson Martins se présente seul face à Alexandre Oukidja, mais le gardien messin, de retour ce soir là, après quatre matchs de suspension, est à la parade ! Un peu plus tard dans la rencontre, l'international algérien gagnera deux autres duels face à l'attaquant portugais !

Quand Oukidja écœure le Monégasque Gelson Martins Copier

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Geste 2 : Contre Lille, Pape Matar Sarr montre aussi qu'il sait tacler

Le 9 avril dernier, le FC Metz reçoit le leader lillois. En première période, le latéral nordiste Reinildo effectue un raid sur le côté gauche, mais avec beaucoup de détermination, Pape Matar Sarr revient pour tacler proprement le ballon. Le petit prodige sénégalais, très à l'aise techniquement, montre aussi qu'il est très performant dans les duels !

Quand Pape Matar Sarr tacle ! Copier

Geste 3 : à Reims, un nouvel arrêt réflexe d'Oukidja

Dans cette rencontre pauvre en occasions entre deux clubs qui n'ont plus rien à gagner ni à perdre, c'est encore Alexandre Oukidja qui va se distinguer ! En première période, le gardien du FC Metz réalise un arrêt réflexe sur sa ligne après une " Madjer " du Rémois El Bilal Touré. L'international algérien confirme son retour au premier plan et il célèbre ainsi de la meilleure des manières la naissance de sa fille, intervenue quelques jours plus tôt.

Encore un arrêt réflexe du portier du FC Metz Copier

Geste 4 : contre le PSG, la grande première de Fabien Centonze

En tout début de seconde période, alors que le PSG a ouvert la marque en première période, le FC Metz réagit ! Sur un magnifique centre venu de la gauche signé Farid Boulaya, Fabien Centonze, monté aux avants-postes, place une joli tête qui vient tromper le gardien parisien. C'est le tout premier but en Ligue 1 de l'increvable Fabien Centonze.

Le premier but en Ligue de Fabien Centonze Copier

Votre geste préféré à vous de voter !

Vous avez jusqu'au dimanche 9 mai pour voter ! Pour désigner le geste grenat du mois d'avril, il faut cliquer ci-dessous. L'un d'entre vous gagnera un maillot du FC Metz. Bon vote !