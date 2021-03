FC Metz : votez pour le " geste grenat " du mois de février

Un but, une passe décisive, un dribble, une parade du gardien, un tacle, une action collective bien construite... En 2021, France Bleu Lorraine, seule radio à couvrir en intégralité tous les matchs de championnat et de coupe de France du FC Metz, vous propose de désigner le "geste grenat" du mois.

Pour ce deuxième vote, aprés le sacre en janvier dernier de Farid Boulaya, le service des sports de la radio s'est penché sur les six matchs que le FC Metz a disputés en février dernier : contre Montpellier, St Etienne, Strasbourg, Nice et Bordeaux en Ligue 1 et à Amiens en Coupe de France.

Quatre gestes grenats ont été retenus par France Bleu Lorraine. Vous pourrez voter à la fin de cet article, mais avant, nous vous proposons notre sélection.

Geste 1 : face à Montpellier (1-1), le 3 février, quand Kiki Kouyaté sauve les siens

Quatrième minute de jeu à St Symphorien, l'attaquant de Montpellier, Stephy Mavididi est lancé côté gauche. Il évite la sortie du gardien du FC Metz, et frappe du gauche dans le but vide, mais qui revient in extremis, pour éviter l'ouverture du score héraultaise ? C'est Kiki...Kiki Kouyaté qui écarte le danger d'un tacle salvateur.

Quand Kiki Kouyaté sauve les siens Copier

Geste 2 : face à Montpellier (1-1), le 3 février, quand Pape Matar Sarr bombarde

Peu après la pause, sur une offensive messine , dans la surface de réparation et dos au jeu, Pape N'Diaga Yade remet en retrait pour son compatriote. Pape Matar Sarr n'hésite pas un dixième de seconde et le milieu de terrain sénégalais déclenche un missile, qui trompe le portier héraultais.

C'est l'ouverture du score du FC Metz et un deuxième but en deux matchs pour l'ancien prodige de Génération Foot.

Quand Pape Matar Sarr bombarde Copier

Geste 3 : contre Strasbourg (1-2), le 14 février, quand Thomas Delaine marque enfin

Dans le derby de l'Est, les Grenats sont les premiers à marquer. Peu après le quart d'heure de jeu, après un corner strasbourgeois, le club à la Croix de Lorraine met en route une contre-attaque rapide : Pape N'Diaga Yade lance dans la profondeur, côté droit, Thomas Delaine. Bip-Bip, c'est son surnom, se présente seul face à Eiji Kawashima : il pique son ballon, le gardien japonais l'effleure et la balle touche le poteau alsacien avant de rentrer au fond des filets.

C'est le tout premier but de la carrière professionnelle du défenseur messin.

Quand Thomas Delaine marque enfin Copier

Geste 4 : à Nice (1-2), le 21 février, un délice de centre de Matthieu Udol

Après avoir ouvert la marque sur la pelouse de l'Allianz Riviera, le FC Metz pousse pour doubler la mise. Décalé côté gauche par Farid Boulaya, le défenseur Matthieu Udol prend tout son temps pour distiller un délice de centre sur la tête de l'attaquant Lamine Gueye qui trompe de près le gardien niçois.

C'est une passe décisive magistrale à montrer dans toutes les écoles de foot.

Un délice de centre de Matthieu Udol Copier

Votre geste préféré ? A vous de jouer !

Vous avez jusqu'au dimanche 7 mars pour voter. Le "geste grenat " retenu par les internautes de France Bleu Lorraine sera annoncé dans Lundi C'est Graoully, l’Émission 100% Grenat à 18h, le 8 mars.