FC Metz : votez pour le geste grenat du mois de mars

Un but, une passe décisive, un dribble, une parade du gardien, un tacle, une action collective bien construite... En 2021, France Bleu Lorraine, seule radio à couvrir en intégralité tous les matchs de championnat et de coupe de France du FC Metz, vous propose de désigner le "geste grenat" du mois.

Pour ce troisième vote, après le triomphe de Farid Boulaya en janvier et la courte victoire de Pape Matar Sarr le mois dernier, le service des sports de la radio s'est penché sur les quatre matchs que le FC Metz a disputés en mars : contre Angers (0-1), Rennes (1-3), à Valenciennes (0-4 en Coupe de France) et Lens (2-2).

Quatre gestes grenats ont été retenus par France Bleu Lorraine. Vous pourrez voter à la fin de cet article, mais avant, nous vous proposons notre sélection.

Geste 1 : à Valenciennes, Caillard joue les anges gardiens

Quatrième minute de jeu au stade du Hainaut, le VAFC obtient un penalty. L'attaquant nordiste, Baptiste Guillaume, défie Marc-Aurèle Caillard. Ce grand spécialiste des séances de tirs au but, lorsqu'il évoluait à Guingamp, fait alors honneur à sa réputation bretonne. Le portier messin détourne la frappe valenciennoise du pied. Grâce à cet arrêt, le FC Metz évite une entame piège et les Grenats se qualifieront facilement pour les 8e de finale de la Coupe de France.

Geste 2 : à Valenciennes , Pape Matar Sarr allume une nouvelle mèche

Ce sont les derniers instants de la rencontre au stade du Hainaut. Le FC Metz mène déjà trois a zéro. Entré en cours de jeu, le Sénégalais Papa N'Diaga Yadé déborde côté droit et va servir plein axe son compatriote Pape Matar Sarr. A environ 25 mètres des cages adverses, le milieu de terrain va alors prendre ses responsabilités, en décrochant une frappe soudaine et enroulée du pied droit. La trajectoire du ballon est surprenante et le tir va alors heurter le poteau droit du gardien valenciennois ; Un poteau rentrant pour un but splendide !

Geste 3 : à Lens, quand Habib Maïga imite " Zizou "

Première période de cette rencontre de la 29e journée de la Ligue 1. Le FC Metz est mené au score par le RC Lens, après un coup franc de Jonathan Clauss dévié par Habib Maïga dans ses propres cages. Le club à la Croix de Lorraine cherche à recoller. Dans l' entre-jeu, l'international ivoirien du club à la Croix de Lorraine est pressé par deux Lensois. Pour s'en sortir, le milieu de terrain grenat tente et réussit une splendide roulette ! Ou quand Habib Maïga devient Habib " Zizou " Maïga.

Geste 4 : à Lens, quand Thomas Delaine prend sa revanche

Peu avant l'heure de jeu, mené au score, le FC Metz pousse pour égaliser. A l'approche de la surface de réparation, Farid Boulaya et Yannick Cahuzac sont à la lutte pour récupérer le ballon. Le Lensois dégage le ballon sur la droite, où traîne Thomas Delaine. Le latéral messin n'hésite pas une seule seconde : bien équilibré sur ses appuis et surtout en confiance, il décroche du pied gauche une frappe soudaine qui va se loger dans le petit filet opposé de Jean-Louis Leca, le gardien lensois. Une splendide égalisation du natif d'Arras, qui avait été formé au RC Lens, mais qui n'avait finalement, pas été retenu, au moment de passer pro !

Votre geste préféré, à vous de voter !

Vous avez jusqu'au dimanche 4 avril pour voter ! Cliquez sur le tweet ci-dessus, déroulez le thread et choisissez votre geste grenat favori.

Le geste grenat du mois de mars, élu par les internautes de France Bleu Lorraine sera annoncé dans Lundi, c'est Graoully, l'émission 100% Grenat, à 18h, le 5 avril.