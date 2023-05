FC Metz : Zénier, Braun, Renouard, quand les anciens croient à la remontée en Ligue 1

Les anciens en pincent pour la bande à Bölöni. Très remontés l’an dernier après la relégation en Ligue 2 et très critiques à l’encontre de l’entraîneur de l’époque, Fred Antonetti, les anciens pros du FC Metz se sont réconciliés avec l’équipe actuelle du technicien roumain. Ils sont enthousiastes avant le dernier match de la saison des Grenats ce vendredi face à Bastia.

A 48 heures d’un possible retour des Grenats dans l’élite du foot français, France Bleu Lorraine a rencontré trois attaquants de renom du club à la Croix de Lorraine qui ont fait vibrer St Symphorien, dans les années 70, 80 et 2000 : **Nico Braun, Bernard Zénier et Sébastien Renouard.

Sébastien Renouard (à dte) était venu joueur un match des anciens pour les 90 ans du FC Metz © Maxppp - Pascal Brocard

Il y a encore quelques semaines, il doutait encore d’une possible remontée. Depuis vendredi dernier et cet incroyable renversement de situation dans le haut du classement de la L2, Sébastien Renouard vit un rêve éveillé !

" Depuis le début de l'année, je trouve que le travail du staff et de l'équipe est relativement merveilleux, mais je pensais qu'il manquerait peut-être un petit quelques chose et en raison des deux derniers mercatos et d'un effectif moindre, on passerait peut-être à côté. Force est de constater qu'ils ont réussi à reprendre à la deuxième place. J'ai hâte d'être à vendredi en espérant une issue heureuse ! "

Bernard Zénier, est le meilleur buteur de l'histoire du FC Metz © Maxppp - Alexandre Marchi

Meilleur buteur de la D1 à la fin des années 80, Bernard Zénier est aussi optimiste ! Selon lui, le Sporting Club de Bastia est " beaucoup virulent en déplacement et il serait idéal de les battre 3 à 0, pour se mettre à l'abri d'un possible retour des Girondins au goal average "!

Ancien international Luxembourgeois et meilleur buteur de l'histoire du FC Metz, Nico Braun ne veut pas croire au scénario du pire. Il veut éviter de " souffrir " à St Symphorien.

FC Metz-SC Bastia et la bataille pour la montée en Ligue 1, à suivre ce vendredi sur France Bleu Lorraine, dès 20 heures.