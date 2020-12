FC Nantes : Christian Gourcuff remercié après la défaite de trop, Patrick Collot va assurer l'intérim

Christian Gourcuff est à la retraite. Si le technicien breton n'a pas encore officialisé la fin de sa riche carrière footballistique, il n'est en tout cas plus l'entraîneur du FC Nantes, selon nos informations. La famille Kita, à la tête du club depuis 2013, a décidé de le remercier, ce mardi 8 décembre. L'humiliation à domicile contre Strasbourg (0-4), dimanche dernier à la Beaujoire, a été celle de trop pour la direction du club octuple champion de France.

Des débuts rêvés avant une année 2020 catastrophique

"Il y a trois jours, j'étais à la retraite avec mes chiens en Bretagne mais la passion a repris le dessus", confiait, tout sourire, Christian Gourcuff, deux jours après son arrivée - en urgence - au FC Nantes, à l'issue de la rencontre face à Lille. Après des débuts idylliques qui avaient permis aux Jaune et Vert de s'installer, un temps, sur le podium de la Ligue 1 en début de saison dernière, les choses se sont rapidement compliquées.

Grand amoureux du jeu pratiqué par Jean-Claude Suaudeau et Raynald Denoueix, le Finistérien s'était montré pragmatique en s'appuyant en premier lieu sur une défense de fer. Avant de distiller sa philosophie de jeu basée sur la possession et la maîtrise. Cette deuxième phase s'est avérée être un échec pour le technicien qui n'a jamais réussi à résoudre les problèmes offensifs dont souffrent les Canaris depuis le début de l'année.

Comme René Girard avant lui, Gourcuff part après une humiliation

Les dernières rencontres de la saison 2019/2020, interrompue au soir de la 28e journée en raison du confinement, avaient pris des allures de calvaire pour ce FC Nantes-là qui n'avait remporté que 2 de ses 9 matchs disputés lors de la phase retour.

La stabilité réclamée par l'ancien entraîneur du Stade Rennais et du FC Lorient lors du mercato estival n'avait pas non plus réussi à redonner confiance aux coéquipiers de Nicolas Pallois et à les relancer. Humilié face au 19e de Ligue 1 avant le coup d'envoi du match, dimanche dernier, les dirigeants nantais ont actionné le levier le moins onéreux : changer d'entraîneur. Comme il l'avait fait en novembre 2016 avec René Girard après la déroute de son équipe contre Lyon (0-6).

Patrick Collot va assurer l'intérim

Comme à l'été 2019, après le départ précipité de Vahid Halilhodžić, l'intérimaire s'appelle Patrick Collot. L'ancien adjoint d'Hervé Renard ou de Frédéric Antonetti à Lille, est arrivé sur les bords de l'Erdre en 2018 pour assister Vahid Halilhodžić. Il avait codirigé avec Christian Gourcuff la première journée de Ligue 1 en août 2019, avant d'occuper le poste d'adjoint.

Au FC Nantes, le départ de Christian Gourcuff laisse un nouveau goût d'inachevé. Et des questions. Les Canaris vont maintenant devoir s'afférer à trouver un 15e entraîneur en l'espace de 13 ans. Avec un projet dont il est toujours aussi difficile de cerner les contours.