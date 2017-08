Ligue 1 : le FC Nantes a une revanche à prendre après une entrée en matière ratée

Le FC Nantes affronte l'Olympique de Marseille ce samedi (17h) pour son premier rendez-vous de la saison à domicile. Un match à guichets fermés. Battus à Lille 3/0 dimanche dernier, les Canaris ont déjà une revanche à prendre.

Les Canaris ont raté leur entrée en matière dimanche dernier à Lille en s'inclinant 3/0. "Notre saison n'a pas encore commencé car nous avons fait un non-match à Lille" souligne le milieu de terrain du FCN Adrien Thomasson. Du coup, l'entraîneur Claudio Ranieri a haussé le ton cette semaine avant la réception de Marseille. "Notre motivation doit toujours être grande. Et notre niaque toujours forte" précise le Transalpin. Le message a visiblement été entendu. "Nous devons nous donner beaucoup plus" affirme le défenseur Koffi Djidji.

Match à guichets fermés à la Beaujoire

Le coach italien ne veut pas rater ses débuts à domicile face à Marseille. "Je suis très ému de jouer ce premier match à la Beaujoire. Nous avons besoin de la chaleur de nos supporters" glisse Ranieri. Pour l'occasion, la Beaujoire affiche complet. Plus de 34 000 spectateurs sont attendus. Une première en Ligue 1 depuis le 17 avril 2015. A l'époque, c'était déjà face à l'Olympique de Marseille et les Canaris l'avaient emporté 1/0 grâce à un but du Togolais Serge Gakpé.

Les 18 joueurs convoqués par Claudio Ranieri pour la réception de l'OM demain 17h00 👊 #FCNOMpic.twitter.com/ROT1f1JQVn — FC Nantes (@FCNantes) August 11, 2017

Incertitude dans les buts nantais

Arrivé à Nantes il y a quinze jours en provenance de la Fiorentina, le gardien roumain Ciprian Tatarusanu est enfin prêt pour défier l'Olympique de Marseille. Titulaire à Lille où il n'a pas démérité, Maxime Dupé est lui aussi apte. "J'ai deux gardiens. Deux numéros un dans mon esprit. Je dois prendre une décision. Mais je suis très content des prestation de Maxime Dupé" précise Claudio Ranieri.