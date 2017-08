Ligue 1 : l'intendant du FC Nantes part à la retraite

Alain Plisson attend avec impatience le dernier jour du mercato. A 65 ans, l'intendant du FC Nantes part à la retraite le 31 août prochain après neuf ans au club. De Djilobodji, à Madouni, en passant par Vérétout et Der Zakarian, il nous livre quelques anecdotes.

Il floque les maillots, transporte les ballons, accompagne les Canaris en déplacement, conduit le directeur général du club et chouchoute les joueurs au quotidien. Depuis 2010, Alain Plisson est l'un des deux intendants du FC Nantes. A 65 ans, il part à la retraite le 31 août prochain. D'un aspect bourru, cet ancien gendarme au cœur tendre, revient sur quelques uns de ses souvenirs.

Djilobodji, un ami pour la vie

"Malgré son départ du FCN en 2015, j'ai gardé de très bons contacts avec Papy Djilobodji. Je l’ai encore eu au téléphone la semaine dernière. Sa mère et son oncle vivent à Nantes. Je suis un peu un point d’appui pour eux. Papy Djilobodji m’appelle toujours Monsieur Plisson. Ça fait plaisir. Il m’a récemment envoyé son maillot de Sunderland".

Papy Djilobodji © Maxppp -

Ahmed Madouni et la cagnotte

" Ahmed a fait beaucoup pour les intendants du club. C’est lui qui a mis en place la cagnotte. En fin de saison, chaque joueur donne quelque chose et nous partageons cette somme avec mon acolyte Olivier Sanders. Ahmed Madouni avait remarqué que nous rendions beaucoup de services en dehors de notre fonction d’intendant".

Jordan Vérétout et les passeports

"Jordan a plusieurs fois perdu son passeport. Au moins trois ou quatre fois. A chaque fois, je devais me rendre à la préfecture pour qu'elle lui en établisse un nouveau. Du coup, je connais les yeux fermés la route entre la Jonelière et la Préfecture de Loire Atlantique".

Jordan Vérétout © Maxppp -

Oswaldo Vizcarrondo et le rangement

"Le Vénézuélien était toujours le dernier à quitter le vestiaire. Sa valise était toujours bien rangée. Ses habits toujours suspendus sur un cintre. Ses chaussures toujours propres. C’est rare dans le football".

Der Zakarian et l’histoire de l'ordinateur portable

"Lors d'un déplacement à Toulouse, l'entraîneur Michel Der Zakarian avait oublié son ordinateur à l’hôtel. Il s’en rend compte à la fin du match alors que nous étions dans le bus en direction de l’aéroport. J’ai alors demandé à l’un des motards qui nous escortait de faire un petit détour à l’hôtel. Il a récupéré l'ordinateur et l’a ramené à l’aéroport. Quand vous avez exercé pendant 28 ans comme motard dans la gendarmerie, le contact passe plus facilement (rires)".

Michel Der Zakarian © Maxppp -

Nice, un déplacement rocambolesque

«Octobre 2015. Des trombes d’eau. Match arrêté. Nous quittons le stade en bus. La route est inondée. Nous tombons sur un barrage de police près de l’aéroport. Là, je vois le commandant de Police et lui dis mes respects mon commandant. Cela a dû lui faire plaisir (rires). Nous avons une fenêtre de tir pour décoller entre deux orages. Il me regarde et nous laisse passer. Nous avons eu très chaud car quelques secondes plus tard, il fermait la bretelle d’accès à l’autoroute. C’est une petite satisfaction personnelle d’autant que le président Waldemar Kita qui était en voiture a dû faire le tour de la ville (rires).

Ajaccio et son vestiaire exigu

"Le plus beau vestiaire de Ligue 1 se trouve au Parc des Princes à Paris. Le pire ? C'est celui du Gazélec d’Ajaccio. Il est miniscule. On dirait une chambre de 9 mètres carrés. L’avantage c’est qu’il est rapidement nettoyé. C’est pittoresque."

Le jour où Alain Plisson a parlé plus fort que Michel Der Zakarian

"C'était en 2014. Le FCN s’était incliné à Annecy contre Evian 2/0. Michel Der Zakarian était en colère. Il voulait quitter le stade rapidement car nous devions rejoindre Lyon pour prendre l'avion. Mais tout le monde n’était pas encore monté dans le bus. Michel Der Zakarian s’est énervé. J’ai haussé la voix. J’ai parlé plus fort que lui. C’est la seule fois".

Avant de prendre sa retraite, l'intendant du FC Nantes Alain Plisson officiera une dernière fois face à Lyon ce samedi avant de partir en vacances en Corse.