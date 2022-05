FC Nantes : 1984 et 2001, les deux fois où les Jaunes ont "poussé" Saint-Etienne en deuxième division

Des Classiques devenus mythiques. Pour la dernière au stade Marcel-Saupin, en 1984, le FC Nantes s'était imposé face à Saint-Etienne et avait envoyé les Verts en deuxième division. Le même scénario s'était produit en 2001 lors du match du titre. Et l'histoire pourrait encore se répéter, ce samedi.

Décidément, l'histoire se répète. Comme en 1984 et 2001, le FC Nantes disputera ce samedi soir, son dernier match à domicile de la saison face à Saint-Etienne. Comme en 1984 et 2001, la rencontre se jouera à guichets fermés. Comme en 1984 et 2001, en cas de succès des Jaunes, le sort des Verts sera scellé. Une rétrogradation à l'échelon inférieur pendant que les Canaris feront la fête. La première fois, pour saluer une dernière fois l'enceinte mythique de Marcel-Saupin. La deuxième, pour célébrer le huitième titre de Champion de France avec, au passage, l'envahissement du terrain. Et ce samedi, la présentation de la Coupe de France, quatrième du nom dans l'armoire nantaise, aux quelque 28.000 spectateurs qui n'attendent que ça.

Halilhodžić et Vahirua, bourreaux des Stéphanois

"Hier soir, pour la dernière fois, on traversait la Loire pour dire ciao à Marcel-Saupin avec un verre de Muscadet à l'appui, racontaient Georges Dominique, Charles Ortega dans leur reportage réalisé pour TF1. Ce n'était, du reste, pas n'importe quelle dernière, les Jaunes contre les Verts, Nantes contre Saint-Etienne, les deux têtes d'affiche du football français de ces 15 dernières années." Ce 28 avril 1984, les Canaris, champions de France en titre, et sixièmes du championnat étaient toujours dans la course à une qualification européenne. Bien loin des préoccupations des coéquipiers de Jean Castaneda, Thierry Oleksiak et Patrice Ferri.

Mal en point après avoir vu partir une ribambelle de vedettes parmi lesquelles Janvion, Rep, Battiston ou encore Paganelli, les Verts foncent vers une fin d'exercice chaotique. Et leur court séjour en Loire-Atlantique ne leur permettra pas de quitter cette dix-huitième place synonyme de barrages. "Le jeu a repris depuis huit minutes en seconde mi-temps, Amisse centre, Halilhodžić surgit, un à zéro", relate Georges Dominique. Le meilleur buteur des Canaris et du championnat de France, la saison passée, envoyait Saint-Etienne disputer deux rencontres de barrages face au RC Paris. À l'issue de laquelle, ils connaîtront la deuxième descente de leur histoire. Un scénario qui va se répéter au commencement du deuxième millénaire avec, cette fois, Marama Vahirua en bourreau des protégés de Rudi Garcia.

Ce 12 mai 2001, les supporters du FC Nantes envahissent la pelouse de la Beaujoire à l'issue de la rencontre remportée face à Saint-Etienne qui sacre les Canaris champions de France. © Maxppp - Franck Perry

"Il avait le maintien au bout des pieds l'an dernier, il a le titre au bout de sa pagaie"

Après six succès d'affilée, le FC Nantes de Raynald Denoueix est à 90 minutes de soulever un nouveau trophée. Encore faut-il disposer des Verts. Pour l'occasion, ce 12 mai 2001, le stade de la Beaujoire est plein. Quelque 35.852 spectateurs impatients de célébrer ceux, qui un an plus tôt, étaient passés proche de la correctionnelle. "15 jours, 15 jours à ruminer depuis la victoire à Troyes, 15 jours à se dire que le titre c'est peut-être pour ce soir, entend-on dans un documentaire qui retrace cette saison mémorable. Nantes n'aura alors même pas besoin de se retourner pour connaître le sort de ses poursuivants, 15 jours et 10 minutes. Parce qu'au bout de cette transversale, Da Rocha a vu son buteur magique, cet ange qui sait tout faire, tout faire basculer. Il avait le maintien au bout des pieds l'an dernier, il a le titre au bout de sa pagaie. Vahirua ce soir a eu 21 ans mais c'est lui qui offre le cadeau."

à lire aussi VIDÉO - Il y a 20 ans, le FC Nantes remportait son 8e titre de champion de France

Les années passent, les rivalités demeurent. Et ce samedi soir, après Halilhodžić et Vahirua, un homme aura à cœur de faire tremblée le béton de la Beaujoire : Randal Kolo Muani. Pour son dernier match avec le maillot du FC Nantes, dans son jardin, le meilleur buteur des Canaris et auteur d'un rush splendide au match aller au terme duquel il avait inscrit le seul but de la rencontre veut soigner ses adieux. Avant de célébrer en grande pompe la victoire en Coupe de France. Et de voir, peut-être, l'histoire se répéter une troisième fois pour l'AS Saint-Etienne de Pascal Dupraz.