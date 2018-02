Beaujoire, Nantes, France

Nantes n'a pas réussi à faire mieux qu'un match nul (2-2) à domicile face à Lille pour la 25ème journée de Ligue 1. Suffisant pour récupérer la cinquième place. Mais les canaris auraient pu espérer beaucoup mieux.

"C'est clairement deux points de perdu" analysait le milieu nantais Adrien Thomasson après le coup de sifflet final. En effet, les nantais ont mené par deux fois, deux buts d'Emiliano Sala (16ème, 71ème). Mais par deux fois, ils ont vu Lille revenir par Mothiba sur corner (67ème) puis Pépé (81ème).

Nantes garde sa 5e place à l'issue de la 25e journée de @Ligue1Conforama 👊🏼 pic.twitter.com/OWcosu7qdC — FC Nantes (@FCNantes) February 11, 2018

Un premier but sur lequel l'attaquant lillois est laissé seul, un deuxième où la défense nantaise est en cause. Des manques de concentrations que Léo Dubois ne niait pas : "Si on est plus concentrés, on arrête de prendre ces buts bêtes, et on gagne."

On doit être plus attentif, parce que ce n'est pas possible de donner deux buts. On doit être plus concentrés, plus agressifs et attentifs." - Claudio Ranieri

Avant ça, les canaris auraient pu tuer le match. Sala et Iloki, ont loupé le même geste a 1-0 puis à 2-1. Seul, aux six mètres, une frappe qui part au dessus de la transversale de Maignan. Des loupés qui coûtent cher. Mais le buteur nantais reste optimiste : "On est encore cinquième. C'est ça le plus important, se rassure Emiliano Sala. On va devoir travailler encore plus pour garder cette place."

Emiliano Sala sur la pelouse de la Beaujoire © Maxppp - Maxppp

Elle ne tient qu'à un point. Montpellier est en embuscade. Et la semaine prochaine, le FC Nantes se déplace à Nice, un concurrent direct qui n'est qu'à quatre points. Une défaite, ou même un match nul serait probablement synonyme de descente au classement. Ou plus inquiétant encore d'un retour de Montpellier, Bordeaux, Rennes et Nice. C'est toute une meute qui lorgne sur la cinquième place. Et dont les canaris sentent le souffle sur leur nuque. Eux qui n'ont gagné qu'un seul de leurs six derniers matchs de Ligue 1.