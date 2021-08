FC Nantes : 288 jours après, le public de retour mais de "la déception de ne pas avoir un stade plein"

Si Lens, Marseille, Paris ou encore Clermont verront leur stade plein, la Beaujoire ne devrait pas accueillir plus de 15.000 supporters, ce dimanche pour la réception du FC Metz. Entre le boycott des ultras, les vacanciers et les déçus, l'ambiance s'annonce particulière. Au grand dam des acteurs.

Le soleil a beau être enfin de retour dans le ciel nantais, les nuages jouent les prolongations au dessus du stade de la Beaujoire. Si les autorités ont donné leur feu vert pour le retour des supporters après plus de neuf mois d'un silence assourdissant, la direction nantaise rit jaune. Entre les ultras qui boycottent le pass sanitaire, les vacanciers et les déçus, moins de 15.000 personnes devraient être présentes ce dimanche après-midi pour le premier match des Canaris dans leur antre, contre le FC Metz. Une triste audience qui n'est pas passé inaperçue chez les joueurs et l'entraîneur.

L'appel à l'unité d'Antoine Kombouaré

Détendu face à un auditoire restreint installé dans l'exiguë salle de presse de la Jonelière, Antoine Kombouaré n'a pas caché sa tristesse de ne pas voir la Beaujoire faire le plein, ce week-end, quand Clermont, Marseille, Paris ou encore Lens peuvent se targuer d'avoir épuisé le quota de places disponibles. "Je suis déçu mais je ne peux pas faire grand-chose, lâche le Kanak de 57 ans. Le message que j'ai envie de faire passer est qu'il faut réussir, des deux côtés, à faire abstraction de ces problèmes-là. Le plus important, c'est l'équipe. Personne ne veut revivre la saison passée et pour gagner, il faudra être tous ensemble, unis. On a besoin de nos supporteurs."

à lire aussi Ligue 1 : à Nantes, le FC Metz effectue son premier déplacement de la saison

L'ancien technicien du TéFéCé, Dijon ou encore Guingamp sait de quoi il parle. Sans son public, le FC Nantes a coulé. À peine trois succès à domicile sur l'ensemble de la saison. Et les Canaris ne sont pas les seuls à avoir lâché trop de points chez eux. En 2020/2021, seules sept équipes ont engrangé plus d'unités dans leur antre qu'à l'extérieur. Et pour la première fois de l'histoire, le pourcentage de victoires en déplacement est meilleur qu'à la maison (37.6 % contre 37.4 %). L'absence de public en est une des principales explications. "À Nantes, c'est encore plus la cas qu'ailleurs", jure le successeur de Raymond Domenech, une manière de tenter de persuader les supporters des Jaunes de garnir à nouveau les gradins, dans un contexte ô combien délicat.

"De toute façon, le pass sanitaire va être obligatoire partout"

Méfiants vis --vis de l'entrée en vigueur du pass sanitaire dans les stades, les ultras de la Brigade Loire avaient annoncé la couleur, il y a deux semaines déjà. Ils bouderont la Beaujoire jusqu'à nouvel ordre. "Nous savons que le port obligatoire du masque ou la distanciation en tribune sont des mesures incompatibles avec notre façon de supporter, et qu’elles ne pourront être respectées en cas d’application", explique le principal groupe de supporters. Les conséquences seront visibles et auditives avec une tribune où il reste encore des places à pourvoir à foison et des chants qui risquent d'être bien moins nombreux, et repris, qu'à l'accoutumée.

"De toute façon, je pense que le pass va être obligatoire partout, c'est comme ça, confie Nicolas Pallois qui peine à cacher sa déception de voir la Brigade Loire différer son retour. Aujourd'hui, nous, nous sommes vaccinés et on fait le maximum pour donner du plaisir aux gens. J'espère qu'ils répondront présent dans les stades partout en France y compris à la Beaujoire. Et s'ils veulent venir, il faudra le pass, on n'a pas le choix." À défaut d'être en mesure de convaincre les opposants à cette mesure et d'apaiser les conflits entre supporters et direction, le FC Nantes a les cartes en main pour faire à nouveau de la Beaujoire "un stade bouillant", dixit l'ancien Bordelais. Encore faut-il que le spectacle soit au rendez-vous après une première sortie plus que brouillonne, sauvée par l'obtention d'un point inespéré.