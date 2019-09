FC Nantes : 91e "derby de l'Ouest" contre Rennes

Nantes, France

Les Nantais reçoivent ce mercredi soir le Stade Rennais à la Beaujoire, pour le 91e "derby de l'Ouest. Après la défaite 2-1 contre Strasbourg, les Canaris (7e de Ligue 1) veulent se reprendre devant leur public. Une tâche qui s'annonce compliquée puisqu'ils n'ont plus gagné contre les Rennais (4e de Ligue 1) à domicile depuis 14 ans (saison 2004-2005 victoire 2-0).

Rebondir après la défaite contre Strasbourg

Lors de la conférence de presse d'avant match Christian Gourcuff a avoué que la défaite contre Strasbourg _"a été difficile à digérer pour l'équipe"_. Une défaite frustrante aussi pour les supporters donc une victoire contre le rival breton serait la meilleure façon de se racheter "On sait tout l’engouement que draine se match pour le public, c'est ce qui donne une rencontre particulière, confie le coach Nantais, il faut aborder ce match en toute humilité et avec détermination"

J'ai connu plusieurs derbys, quand ça se passe dans un bon esprit, ça embellit une saison, ça donne de la vie ! - Christian Gourcuff, entraîneur du FCN.

Un match particulier, aussi, pour Christian Gourcuff qui a entraîné le Stade Rennais à deux reprise lors de la saison 2001-2002 et 2016-2017. Son deuxième passage à Rennes n'a duré qu'un an et demi avant de se solder par un échec (10e du championnat après 12 journée) et un limogeage mal vécu par le technicien, qui n'a d’ailleurs pas souhaité s'exprimer sur le sujet : "Là, on parle de sport donc je parlerais que de sport et du FC Nantes."

Aborder le match en toute sérénité

Mehdi Abeid, arrivé cet été de Dijon, aborde ce match comme tous les autres : "Il ne faut pas trop se mettre de pression, c'est en se mettant une mauvaise pression qu'on va faire un mauvais match". Pour le milieu offensif, les clefs du match se trouveront "dans l'agressivité et dans mentalité".

ça fait 14, 15 ans qu'on a pas gagné contre Rennes, il faut essayer de gommer ça, donc à nous de donner le maximum pour sortir victorieux de ce match" Mehdi Abeid, milieu du FC Nantes.

De plus l'international Algérien a l'habitude des derbys, il en a joué quelques-uns lors de son passage en Grève, au Panathinaïkos : "Je me souviens quand on arrivait au stade de l'Olympiakos, le bus se faisait secouer, on se faisait insulter [...]" Il lâche dans un éclat de rire : "C'est des bon moments, ça ne s'oublie pas"

Si les Nantais gagnent ce soir, ils prendraient deux points d'avance sur les Rennais et conforteraient leur place dans la première partie du tableau.