FC Nantes : à 11 contre 10, les Canaris se sabordent contre Strasbourg

"C'est une petite finale avant la trêve", lançait Antoine Kombouaré avant la rencontre pour motiver ses hommes à doubler Strasbourg, l'adversaire dominical du FC Nantes. Ca n'a pas fonctionné. Les Jaunes sont passés au travers dans les grandes largeurs. Après avoir mené au score à deux reprises et évolué en supériorité numérique pendant près d'une mi-temps, les Canaris ont laissé échapper deux points qui leur tendaient les bras. Ils ont aussi manqué l'occasion d'aller titiller le top 5 de la Ligue 1.

Kalifa Coulibaly met fin à la grève des Ultras

Comme à Montpellier, les Jaunes ont asphyxié leur adversaire dès l'entame de la rencontre. Comme à la Mosson, la bande à Alban Lafont - auteur de plusieurs arrêts déterminants - n'a pas réussi à concrétiser leur domination. Dans un stade étonnamment silencieux pendant 20 minutes en raison de la grève des encouragements des supporters de la Brigade Loire, le FC Nantes s'est appuyé sur Kalifa Coulibaly, titulaire à la surprise générale, pour faire mal aux Alsaciens.

Il a raison, on s'est vu trop grand. On a été bête alors qu'on est poussé par un super public.

Délicieusement servi par Moses Simon, qui a retrouvé par la même occasion son fauteuil de meilleur passeur, le géant malien est venu placer une tête imparable pour lancer l'après-midi des Jaune et Vert et réveiller la Beaujoire (1-0 à la 19e). "Il a fait un très bon match et je tenais à le souligner", salue Alban Lafont. Mais comme trop souvent cette saison, la formation d'Antoine Kombouaré n'a pas réussi à convertir l'essai. Pas à son avantage en défense, elle a une nouvelle fois cédé sur une des seules situations strasbourgeoises, convertie par le serial buteur Habib Diallo (1-1 à la 43e).

"C'est une faute professionnelle"

Alors que les coéquipiers d'Alban Lafont avaient l'opportunité d'égaler leur série de quatre victoires de rang à domicile derrière laquelle ils courent depuis plus de deux ans, les Nantais se sont cassés les dents sur le volontarisme des joueurs de Julien Stéphan. S'ils ont d'abord fait preuve de caractère pour reprendre l'avantage grâce à Randal Kolo Muani, à nouveau buteur (2-1 à la 47e), les Canaris ont ensuite flanché. Malgré l'expulsion de Ludovic Ajorque, coupable d'un vilain tacle sur Fabio (2-1 à la 50e).

"Après l'exclusion, le match devient fou fou alors qu'on doit être capable de le maitriser, regrette le latéral droit Dennis Appiah. On doit être capable de tuer les matches, c'est un de nos gros chantiers à venir." Car si Nantes "a le cul entre deux chaises" à 11 contre 10, dixit Kombouaré, Strasbourg ne s'est pas posé de question. L'ex-Jaune Adrien Thomasson est venu punir une défense apathique de près (2-2 à la 67e). "C'est une faute professionnelle, balance Alban Lafont, très énervé. Il va falloir qu'on se remette en question. Tous, moi compris." "Il a raison, on s'est vu trop grand, embraye Jean-Charles Castelletto. On a été bête alors qu'on est poussé par un super public." Dans le vestiaire, Antoine Kombouaré a remonté les bretelles de ses hommes. "Je suis très en colère, lâche-t-il. On ne peut pas perdre un match comme ça d'autant qu'après la trêve, on va s'attaquer aux grands cols." Des difficultés classées hors-catégorie avec Paris, Lille et Marseille.