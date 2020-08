FC Nantes : à 9 contre 11, les Canaris ont tenu bon pour battre Nîmes

Première victoire de la saison pour le FC Nantes face à Nîmes (2-1) à la Beaujoire. À 9 contre 11 après les expulsions de Louza et Fabio, les Canaris ont tenu bon pour prendre les trois points. Girotto et Louza sont les buteurs nantais.

Quel suspense ! Après un premier acte maîtrisé avec deux buts signés Andrei Girotto (11') et Imran Louza (27', sp), le FC Nantes s'est fait très peur en seconde période. Au retour des vestiaires, le milieu de terrain nantais Imran Louza a vu rouge (47'). Zinedine Ferhat a réduit le score (57') pour le Nîmes Olympique. Les Nantais ont alors subi. Le défenseur des Jaune et Vert Fabio a aussi été expulsé (86'), mais les Canaris ont tenu bon pour signer leur premier succès de la saison.

Une première période idéale

Contrairement au triste match nul la semaine dernière à Bordeaux (0-0), les Nantais ont été efficaces pour leur première de l'année à la Beaujoire. Sur un corner de Marcus Coco, Andrei Girotto a placé un beau coup de tête (12') pour ouvrir le score, son cinquième but avec le maillot du FCN.

Le break a été fait peu de temps après. Accroché dans la surface, Fabio a offert la possibilité à l'enfant du club, Imran Louza d'inscrire son premier but de la saison. D'un tir croisé, il a pris à contre-pied le gardien nîmois Baptiste Reynet (27'). "C'est une première mi-temps réussie, analyse Christian Gourcuff. Même si on n'arrive pas a concrétiser toutes nos occasions."

Des frayeurs jusqu'au bout

Tout allait bien, trop bien pour le FC Nantes à ce moment-là de la rencontre. À l'instar de la défaite (2-4) en février 2019 face à Nîmes, alors que le FCN menait aussi 2-0 à la pause, le scénario aurait pu se répéter. Au retour des vestiaires (47'), Louza est expulsé par l'arbitre Hakin Ben El Hadj pour un tacle par derrière sur l'ancien Canari Lucas Deaux.

Logiquement, les Gardois ont pris le dessus, petit à petit. Un avantage numérique matérialisé par ce but de Zinedine Ferhat avant l'heure de jeu (2-1, 57'). Un subtil lob qui a touché la barre avant de rentrer dans le but d'Alban Lafont. La suite fut longue, très longue pour les hommes de Christian Gourcuff.

On a bien cru que les Nantais allaient céder quand Fabio a dû quitter le terrain pour un second carton jaune (86'). Mais ils ont tenu bon pour prendre les trois points à la Beaujoire. "J'ai vu un groupe solidaire en seconde période", se réjouit le technicien des Jaune et Vert. Deux-cent soixante-six jours après leur dernier succès à Nantes. C'était face à Dijon le 8 décembre 2019.