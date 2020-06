FC Nantes : "On a ciblé des manques et on a la volonté de se renforcer dans certains secteurs"

"Je ne vais pas vous le dire". En visio-conférence avec la presse, ce mercredi midi, Christian Gourcuff a refusé de lister les secteurs de jeu dans lesquels il souhaitait se renforcer pendant ce mercato " très particulier et qui pourrait durer jusqu'en octobre". A défaut de partager publiquement ses envies, le technicien breton du FC Nantes a toutefois clairement fait comprendre qu'il avait défini ce qu'il voulait. "On a des desiderata techniques, confie le successeur de Vahid Halilhodžić sur le banc Jaune et Vert. On a la volonté de se renforcer dans certains secteurs et on a déjà défini ça, il y a plusieurs semaines". Outre le dossier mercato "Coach Gourcuff" comme l'appellent les joueurs a également évoqué la reprise des entraînements, la préparation à venir et ses ambitions pour la saison 2020/2021.

La porte semble fermée à double tour pour Moses Simon et Imran Louza

28 des 33 joueurs du groupe professionnel du FC Nantes étaient de retour sur les pelouses, ce lundi. Par petits groupes, ils ont enchaîné batterie de tests classiques de début de saison et entraînements sans opposition pour respecter les règles de distance physique. "Les joueurs étaient très contents de se retrouver et de retrouver le terrain, dixit l'ancien entraîneur du Stade Rennais. On a retrouvé la bonne ambiance de la saison dernière et en plus on n'a pas de joueur blessé." Une reprise sans la recrue Pedro Chirivella qui n'a pas été libérée par son futur ex-club, Liverpool. "C'est un peu dommageable, avoue Christian Gourcuff. Sur le plan de l'intégration, ça aurait mieux qu'il commence avec nous."

Le groupe n'est pas dans sa configuration définitive mais on ne va pas le chambouler non plus. Christian Gourcuff, entraîneur du FC Nantes.

Après avoir loué "le jeu à l'espagnole, très collectif et basé sur les passes" du milieu axial, l’entraîneur des Canaris s'est penché sur deux des joueurs les plus en vue, la saison passée : Imran Louza et Moses Simon. "Il n'est pas question qu'un joueur comme Moses Simon, qui vient de signer, parte. Ça serait une aberration", explique-t-il avant d’enchaîner : "Pour moi, il n'est pas envisageable de voir partir Imran Louza, même si quelques fois, les portes fermées s’entrouvrent."

Par rapport à la saison passée, nous n'intégrons pas de nouveau jeune. Mais il n'est pas exclu que certains nous rejoignent pendant la préparation ou la saison comme je l'ai fait l'an passé. Christian Gourcuff, entraîneur des Canaris.

Si il y a des joueurs quasiment intransférables, il y en a d'autres qui seront invités à trouver un autre club dans les semaines à venir. "On ne peut pas fonctionner à 33 [joueurs], c'est clair, lâche celui qui est sous contrat avec le FC Nantes jusqu'en juin 2021. Il faudra que les choses soient assez claires. Si un joueur n'est pas satisfait de sa situation ou si il veut partir, il va falloir qu'il se manifeste assez tôt pour qu'on puisse voir venir." Avant de se renforcer. "Notre équilibre a été plombé la saison passée par les blessés en défense, notre objectif est donc d'avoir des possibilités de remplacements qui soient intéressantes, détaille l’entraîneur de 65 ans. Mais on ne va pas faire n'importe quoi."

"Raisonnable et réaliste" de viser le top 10

Au cours de sa visio-conférence de quelque 40 minutes, le Breton arrivé sur les bords de l'Erdre il y a moins d'un an s'est montré en accord avec les objectifs fixés par sa direction. "Je pense que c'est raisonnable et réaliste de terminer dans la première partie de championnat, avance-t-il. Après, je préfère toujours parler d'objectifs en terme de jeu et sur ce point là, je ne me fixe pas de limite." Parfois enthousiasmante lors de certaines rencontres mais trop irrégulière, Christian Gourcuff mise sur une préparation longue pour que son équipe soit "plus compétitive dans le jeu".

L'avenir de Lucas Evangelista ? Quelques fois, les intérêts du club et du joueurs convergent lorsqu'un joueur risque d'avoir un temps de jeu limité. Christian Gourcuff, coach des Jaunes et Verts.

"J'ai toujours aimé les préparations qui étaient très longues, déclare l'ancien entraîneur des Merlus. Elles sont intéressantes pour avoir une cohésion d'équipe. Ça nous permet de développer des automatismes et j'ai beaucoup d'espoir en ce qui concerne le travail tactique, notamment. On va pouvoir le travailler de manière approfondie." Le staff technique des Canaris a déjà défini le programme jusqu'à la première journée de la Ligue 1, pour l'heure prévue le 23 août au soir.

"On va commencer la préparation collective en juillet", détaille Christian Gourcuff. Viendra ensuite le temps du stage à Annecy (du 13 au 19 juillet) ponctué d'un premier match amical pour commencer à retrouver le rythme de la compétition. La préparation s’accélérera ensuite au mois d’août avec un enchaînement de plusieurs matchs amicaux et un stage de trois jours à La Baule de manière à peaufiner les réglages techniques et roder un collectif qui n'a plus gagné un match d'ouverture du championnat depuis quatre ans.