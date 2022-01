FC Nantes : les "Canaris", un surnom iconique aux origines incertaines

La mascotte du FC Nantes, Riri Le Canari, est la preuve que le surnom de "Canari" colle à la peau des Jaune et Vert depuis plus d'un demi-siècle.

À Nantes, le surnom de Canari est immédiatement associé au FC Nantes. Quelque 170 kilomètres au nord-ouest de la Cité des Ducs, "Merlus" et FC Lorient sont indissociables. À l'image des Aiglons à Nice, des Lionceaux sochaliens ou encore des Dogues du LOSC. Dans la presse écrite, à la radio ou à l'occasion de discussions entre amis ou passionnés, les surnoms animaliers sont entrés dans le lexique du sport et en particulier du football. Et si pour certains clubs comme Lorient, qui se déplace au stade la Beaujoire, ce dimanche après-midi, les associations sont évidentes, pour d'autres comme les Canaris, l'origine du surnom semble beaucoup plus floue. Explications.

Les surnoms, une béquille journalistique pour éviter les répétitions

Il faut remonter au début du siècle dernier pour commencer à voir fleurir les noms d'animaux sur le vieux-continent. Direction l'Italie des années 1930. "À cette époque, Carlin [surnom donné à Carlo Bergoglio, ndlr], est un dessinateur, également directeur du Guerin Sportivo, détaille Paul Dietschy, professeur d'histoire à l'Université de Franche-Comté et auteur d'une "Histoire du football". Il aime particulièrement les métaphores animalières et associe par exemple le zèbre au club de la Juventus Turin qui joue avec un maillot rayé noir et blanc. Le Torino est associé à l'image du taureau, symbole de la ville, et ça permet de représenter de manière synthétique un groupe au travers d'une métaphore animalière."

Au fil des ans, l'idée, qui a également germé en Angleterre, va traverser les Alpes et la Manche et dans l'entre-deux guerres, plusieurs clubs sont déjà affublés d'un surnom animalier, à l'image des Pingouins du Racing Club de Paris. "Ce sont très largement les journalistes qui développent un imaginaire pour agrémenter la chronique du sport et lui donner un certain côté légendaire, poursuit Paul Dietschy. C'est aussi une façon d'associer un club à autre chose que simplement à une ville."

Dans le Morbihan, ce sera le Merlu, spécialité historique du Port de Lorient et qui apparaît depuis toujours sur le logo du club. Pour ce qui est de Nantes, c'est une autre affaire. "Le surnom de 'Canari' est lié aux couleurs du maillot, assure Didier Hemion, passionné par l'histoire du club qu'il supporte depuis 1972 et connu pour sa collection de plus de 600 maillots nantais. Les joueurs ont d'abord été surnommés 'Boutons d'or' mais il semble que ça n'ait pas duré longtemps avant qu'on les appelle les 'Canaris'."

Un surnom importé de Norwich, en Angleterre ?

C'est dans le quotidien La Résistance de l'Ouest, ancêtre de Presse Océan, daté du 11 septembre 1956 et plus précisément dans un article signé par Pierre Lautrey, membre fondateur du FC Nantes, que l'on retrouve une des premières mentions du surnom "Canaris", en référence aux joueurs nantais. "Dans son texte, il parle des 'Canaris' entre guillemets en expliquant qu'ils doivent mieux jouer s'ils veulent battre leur prochain adversaire, à savoir Toulon", explique Philippe Laurent, désormais responsable du service archives et patrimoine au club octuple champion de France. Avant ça, les journalistes écrivaient le plus souvent "FCN", "Nantes" ou "FC Nantes" pour désigner les équipes entraînées par Antoine Gorius, Émile Veinante ou encore Anton Raab, alors en deuxième division.

Quant à savoir pourquoi les Canaris et pas un autre animal, l'hypothèse la plus probable trouve sa source outre-Manche. "Il faut chercher du côté de Norwich, en Angleterre, tente Philippe Laurant. Le club joue dans les mêmes couleurs que celles de Nantes et, là-bas, les joueurs sont appelés "les Canaries". Est-ce Pierre Lautrey ou un autre journaliste qui a importé ce nom en France ? Je pense qu'on est proche de la vérité." Un surnom que les Nantais se sont peu à peu appropriés au fil des années et qui fait aujourd'hui partie intégrante de la grande histoire du FC Nantes. Au même titre que ses couleurs.