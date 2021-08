FC Nantes : à Monaco, les Canaris veulent faire oublier leurs déboires de la saison passée

"Ne plus revivre ce que l'on a vécu la saison dernière." C'est avec ces mots que l'entraîneur des Jaune et Vert débute, tout de go, la saison. A l'heure du premier match des Canaris, Antoine Kombouaré annonce la couleur : l'objectif de l'exercice 2021-2022 sera d'aller chercher le maintien, et le plus vite possible. Cette première rencontre, qui ouvre le bal de la Ligue 1 ce vendredi 6 août, se jouera en déplacement, et ne sera pas des plus faciles, puisque le FC Nantes défie les redoutables Monégasques, sérieux prétendants au titre de champion. La confrontation se jouera en tout cas sans Kalifa Coulibaly, blessé pour au moins trois semaines, et Pedro Chirivella, suspendu.

"J'ai confiance en ce groupe"

Le coach des Canaris s'est montré très serein, et même impatient d'en découdre ce vendredi, lors de la conférence de presse d'avant-match. "On est capable de faire un bon parcours, on est capable de faire un bon championnat. On est capable de ne pas être en danger sur la durée, comme ça a été le cas la saison dernière", juge Antoine Kombouaré. "J'ai un groupe qui est capable aujourd'hui de faire du bon travail avec les joueurs que j'ai à disposition", ajoute l'entraîneur, conscient que le mercato estival pourrait encore perturber ses plans, jusqu'au 31 août.

Ce vendredi soir en tout cas, les Canaris se présenteront sur le Rocher avec Randall Kolo Muani. "Je ne me suis jamais posé la question", lance Kombouaré. Le Français, en jambes avec l'Equipe de France olympique de football et tout juste revenu des Jeux de Tokyo, semble apte et en forme. "On ne va pas s'en priver", souligne l'entraîneur. Interrogé sur les velléités de départ de son attaquant, le Kanak balaie d'un revers de main : "Si demain il est amené à partir, on trouvera une solution pour le remplacer. Et même s'il est là, peut être, pourquoi pas travailler sur la possible arrivée d'un attaquant, c'est aussi possible. Mais pour l'instant, il est là, et il est super content d'être là. Ça, c'est important et surtout, il est prêt à jouer. Pourquoi je m'en priverais ?"

Le capitanat pour Lafont

Cette saison, et jusqu'à preuve du contraire, le brassard de capitaine échoit au jeune gardien du FC Nantes, Alban Lafont. Lui aussi annoncé sur le départ en fin de saison dernière, le portier l'assure aujourd'hui : il sera parmi les Jaune et Vert cette saison. "Je n'ai pas eu l'opportunité que je désirais. Après, on compte beaucoup sur moi aussi. J'ai pris la décision de rester après, on verra par la suite", élude-t-il d'entrée. "C'est un rôle super important. Le coach m'a désigné en tant que capitaine, c'est une preuve de confiance et de responsabilité. Après, c'est à moi de tout donner pour qu'on soit content de mon rôle".

Un rôle qu'il devra mettre au service de son équipe, dès ce vendredi soir. Alban Lafont sait bien qu'il faudra à tout prix éviter les écueils de la saison passée : "Ne pas se diviser, rester soudés, aller tous dans le même sens, être combatif du début à la fin, qu'on soit une équipe difficile à jouer. Et qu'on retrouve rarement cette assise à domicile aussi. Je pense qu'avec ça, on pourra faire de belles choses", résume le gardien, qui devrait être très sollicité ce vendredi, notamment par la paire Volland-Ben Yedder.

Suivez sur France Bleu Loire Océan le premier match de la saison des Nantais ; AS Monaco - FC Nantes est à suivre en direct et en intégralité ici.