FC Nantes : "On a tremblé, on a eu très peur, mais c'est à l'image de la saison", souligne Antoine Kombouaré

Après avoir énormément souffert face à Toulouse ce dimanche, le FC Nantes a réussi à se maintenir en Ligue 1 la saison prochaine. Pour le plus grand bonheur de son entraîneur. A la fin du match, Antoine Kombouaré est apparu très ému au micro de BeIN sports : "On s'attendait à souffrir mais pas à ce point-là. Ça a été intense, bravo à cette équipe de Toulouse."

"C’est la première fois que je suis heureux après une défaite, a réagi le coach nantais en conférence de presse. On a bordé le match de la mauvaise manière. Mais c’est comme une finale. On a perdu mais on est en ligue 1 donc c’est l’essentiel." Mais il prévient : "Je ne veux pas revivre ça. Je suis vidé".

Selon l'entraîneur kanak, "il faut retenir les leçons de cette saison qui est cata". "Je n’ai jamais douté, mais on a eu de gros soucis dans la façon de faire passer les messages aux joueurs. C’est la vie d’un groupe dans une saison, mais on a continué à avancer ensemble. On a toujours voulu avancer ensemble", a souligné le technicien nantais, qui a tenu à féliciter et à remercier ses joueurs : "Quand je l'ai pris, le groupe était en grande difficulté en souffrance. Honnêtement, si j’avais écouté mes proches, je serais ne pas venu. C’était un choix de cœur. Je suis venu pour donner un coup de main."

Kombouaré toujours au FC Nantes la saison prochaine ?

Interrogé sur son avenir au sein du FC Nantes, Antoine Kombouaré a été clair. Il veut rester sur le banc des Canaris la saison prochaine : "Oui il n'y a pas de raison, c'est ce qui est convenu dans le contrat. Si on se maintient, j'ai les cartes en main. J'ai envie parce que c'est un club qui doit repartir. Il y a un environnement malsain, qui est très compliqué mais il ne faut jamais lâcher". Mais

"Ça aurait été pour moi une énorme cicatrice si, en tant qu'entraîneur du club qui m'a tout donné, je l'avais emmené en Ligue 2. Je ne l'aurais pas supporté", a insisté le Kanak.

C’est une énorme fierté car ces derniers temps, c’était compliqué. On avait beaucoup à gagner mais aussi beaucoup à perdre dans ce difficile challenge.

Antoine Kombouaré a également eu un mot pour les fans du FC Nantes : "Ils savent qu'on a besoin d'eux, une équipe sans supporter, c'est la mort d'un club. Il faut qu'on prenne tous conscience de ce qu'on a failli vivre". "Je sais qu'il y a des supporters qui ont souhaité que le club soit en Ligue 2, c'est grave. Ceux qui sont dans cet état d'esprit-là, il ne faut pas venir. Mais il y a plein d'amoureux du FC Nantes qui veulent voir le club grandir et c'est pour ceux-là qu'on a gagné", a conclu l'entraîneur des Canaris.