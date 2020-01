FC Nantes : Abdoulaye Touré botte en touche sur son avenir avec les Canaris

Nantes, France

Désireux de "franchir un pallier", le capitaine du FC Nantes, Abdoulaye Touré, avait à plusieurs reprises confié ses envies d'ailleurs, en fin de saison dernière. Depuis, Valentin Rongier est parti à l'Olympique de Marseille et l'enfant de Malakoff s'est vu confier le brassard de capitaine. "C'est derrière moi", avait alors affirmé le numéro 19 en septembre à propos de son désir de découvrir un autre club.

Une nouvelle fois interrogé sur ce sujet après l'apparition d'une rumeur évoquant un intérêt de West Ham pour le joueur formé à Nantes et sous contrat avec les Jaunes et Verts jusqu'en juin 2022, Abdoulaye Touré s'est cette fois montré beaucoup plus vague.

"Il peut se passer beaucoup de choses"

Questionné sur le sujet en conférence de presse, ce vendredi, Christian Gourcuff est resté très évasif. "Je ne lis pas les rumeurs, a affirmé l’entraîneur des Jaunes et Verts sous contrat jusqu'en juin 2021. Après, j’ai un peu d’expérience et je sais que d’ici le 31 janvier [date de cloture du mercato hivernal], il peut se passer beaucoup de choses."

Les deux parties doivent être d'accord. Ca ne dépend pas de moi. Si ça se fait, ça se fait. Sinon, c’est le destin. Je reste concentré sur mon objectif.

Quelques minutes plus tard, Abdoulaye Touré n'a pas donné beaucoup plus d'indices sur son futur proche. "Pour l'instant, je suis concentré sur le match contre Bordeaux", a-t-il dit en prenant le soin de peser chaque mot. Pour que celui qui a marqué trois buts cette saison puisse quitter la Jonelière, "les deux parties doivent être d'accord. Ca ne dépend pas de moi. Si ça se fait, ça se fait. Sinon c’est le destin. Je reste concentré sur mon objectif."

Extrêmement prudent publiquement dès qu'il s'agit d'évoquer le volet des départs ou des arrivées, Christian Gourcuff, s'est contenté d'affirmer qu'il ne fallait pas "se laisser déstabiliser par les rumeurs". Avant de conclure : "Je sais comment ça se passe, on a perdu Valentin Rongier après le mercato, donc tout peut arriver."