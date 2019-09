FC Nantes : Abdoulaye Touré propulsé capitaine des Canaris après le départ de Valentin Rongier

Nantes, France

Il avait déjà porté le brassard de capitaine face à Montpellier, juste avant la trêve internationale. Et de quelle manière. Auteur du but de la victoire (1-0), Abdoulaye Touré avait retiré son brassard vert et jaune pour l'embrasser longuement face à la tribune Loire puis devant le banc de touche. Une scène qui pourrait se répéter dans les prochaines semaines. Christian Gourcuff a en effet décidé de désigner le joueur formé à la Jonelière comme nouveau capitaine.

"Les joueurs me chambrent beaucoup"

Le numéro 19 l'a annoncé, ce vendredi, en conférence de presse. "Pendant le mercato, j'ai montré mes envies de départs, ça ne s'est pas fait, explique-t-il. Aujourd'hui, c'est derrière moi, je suis concentré sur l'équipe d'autant plus que je suis capitaine maintenant." La phrase n'est bien sûr pas passée inaperçue. Après le départ de Léo Dubois à Lyon à l'été 2018, de Valentin Rongier à l'Olympique de Marseille, c'est donc un troisième joueur formé à Nantes qui hérite du rôle de capitaine. Comme un symbole.

"Je dois maintenant rendre cette confiance au coach, confie le milieu de 25 ans. Avec ce rôle de capitaine, je dois apporter ma petite expérience surtout auprès des plus jeunes et des nouveaux." Si Abdoulaye Touré estime ne pas avoir pris une place encore plus importante dans le vestiaire et ressentir une quelconque pression par rapport à ce nouveau rôle, il sait en revanche qu'il aura plus de responsabilités. "_J'ai déjà connu ce rôle là en équipes jeunes, j'ai toujours eu la même place_, il y a juste le brassard qui fait plus d'effet sur moi."

Christian Gourcuff n'a pas eu besoin de convoquer le Nantais dans son bureau pour lui annoncer la nouvelle. Il l'a fait devant tous ses joueurs. "Ils me chambrent beaucoup depuis que je suis capitaine", rigole Abdoulaye Touré.