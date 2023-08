FC Nantes - Adson : "C’est une opportunité unique pour moi"

Diamants aux oreilles, à l'aise face aux journalistes, le jeune Brésilien Adson a fait part, ce mercredi, de sa joie de découvrir le FC Nantes et la Ligue 1. Débarqué il y a une semaine à la Jonelière , l'ancien joueur des Corinthians - club mythique de São Paulo - a déjà impressionné. "C'est un très bon joueur, analyse son nouvel entraîneur, Pierre Aristouy. C'est quelqu'un qui perçoit le foot comme je l'entends. Il est insaisissable et constamment en mouvement. Je suis convaincu qu'il va apporter." Prêt à débuter une rencontre, le milieu offensif qui peut également évoluer sur l'aile vient pour franchir un cap dans sa carrière. Interview.

ⓘ Publicité

"Andrei Girotto qui m’a dit que c’était un très bon club"

Pourquoi avez-vous décidé de vous engager avec le FC Nantes ?

Mon agent m’a dit que le club était intéressé par moi. Il m’a dit que c’était Nantes et je connaissais un peu le club. J’étais vraiment content. Je sais que des Brésiliens ont joué à Nantes avant moi, plusieurs d’entre eux ont même réussi ici. C’est une opportunité unique pour moi et c’est pour ça que j’ai décidé de venir.

Avez-vous pu échanger avec d’anciens Brésiliens passés par le club ?

Je n’ai pas eu beaucoup de contacts à vrai dire, mais j’ai récemment parlé avec Andrei Girotto qui m’a dit que c’était un très bon club, avec de très bonnes personnes. Il m’a dit que je pouvais avoir confiance dans le professionnalisme du FC Nantes. En plus, Andrei Girotto était à Nantes avec ses enfants et ma femme attend également un enfant, ce qui m’a rassuré.

Pourriez-vous nous parler de vos qualités ?

Aux Corinthians, je jouais ailier droit mais, chez les jeunes, j’évoluais plutôt comme milieu offensif. Honnêtement, que ce soit à droite, au milieu ou à gauche, je peux jouer partout où le coach le souhaite. Je suis un joueur agile, qui bouge beaucoup, je suis très mobile. Si je devais parler de mes qualités, je dirais que je suis ce genre de joueurs qui a la capacité de casser des lignes par mes passes et de délivrer des passes décisives.

Avez-vous eu l’opportunité d’échanger avec Pierre Aristouy depuis votre arrivée ?

Non, je n’ai eu encore l’occasion de parler avec l’entraîneur. C’est un peu plus compliqué mais je pense qu’à l’entraînement, il a déjà pu s’apercevoir de mes qualités et de mes faiblesses. J’espère pour avoir rapidement quelques notions de français pour parler avec lui.

Quelles sont vos premières impressions du club, depuis votre arrivée ?

C’est un club avec des professionnels toujours disponibles pour nous aider et c’est quelque chose que je valorise beaucoup. J’étais présent contre Monaco [3-3, ndlr] et j’ai pu m’apercevoir du rythme intense. Ça va vite et j’espère pouvoir m’adapter rapidement pour aider l’équipe.

Dans votre jeunesse, vous aviez failli signer au Real Madrid. Comment aviez-vous digéré cette déception ?

J’avais 12 ans quand j’ai fait cet essai. Malheureusement, je ne suis pas resté en raison de plusieurs problèmes. Avec du recul, je pense que c’était un mal pour un bien dans ma carrière. J’ai eu la chance de jouer pour un immense club les Corinthians et, aujourd’hui, j’ai une excellente opportunité de jouer en Ligue 1, j’en suis très fier.

Quels objectifs vous êtes-vous fixés ?

J’espère que la saison sera excellente. Je viens ici pour gagner des titres. Tous les joueurs viennent pour ça. Je nous souhaite le meilleur pour cette saison, pas seulement pour moi mais pour tout le groupe.

Quelles sont vos premières impressions à la Beaujoire, que vous avez découvert vendredi dernier ?

Les supporters sont très bons ici, comme au Brésil. Mais au niveau de l’ambiance, je dirais quand même qu’il y a des différences. Au Brésil, les fans sont peut-être un peu plus fous. Il n’empêche, je pense qu’ici, ils sont très bons et la dernière fois, ils nous ont aidés pendant tout le match. C’est une chose très positive. Ça me donne une bonne impression des supporters.

Avez-vous 90 minutes dans les jambes ?

La semaine passée a été très intense pour moi. Au Brésil, on avait déjà démarré le championnat donc oui, j’ai déjà le rythme. Si l’entraîneur décide de me donner la chance de jouer, je serai prêt.