FC Nantes : le gardien Alban Lafont arrive en prêt pour deux ans

Le gardien de but Alban Lafont est prêté au FC Nantes pour deux ans par la Fiorentina. Prêt avec option d'achat, les canaris l'ont officialisé ce samedi 29 juin 2019. Un jeune gardien, international Français des moins de 20 ans mais déjà expérimenté.

Nantes, France

Alban Lafont, 20 ans, devrait succéder à Ciprian Tatarusanu - parti à Lyon - dans les cages du FC Nantes pour la prochaine saison. Le club vient d'officialiser ce samedi 29 juin l'arrivée de ce jeune gardien qui possède quand même une sacrée expérience.

Le plus jeune gardien de l'histoire à avoir débuté un match de Ligue 1

A seulement 16 ans et 309 jours, Alban Lafont gardait les buts de Toulouse contre Nice. Battant le record de... Michaël Landreau, titulaire pour la première fois avec le FC Nantes à Bastia à 17 ans et cinq mois, c'était en 1996. Depuis, le néo-canari a disputé une centaine de matches professionnels en France et une quarantaine en Italie avec la Fiorentina.

Je pense qu'il a l'étoffe d'un grand. Et j'en ai côtoyé des gardiens de but" - David Marraud, ancien entraîneur d'Alban Lafont

Et c'est une bonne pioche pour l'ancien canari David Marraud qui a entraîné Alban Lafont : "Il a une bonne technique, un bon jeu au pied. Il faut qu'il s'impose, qu'il en impose peut-être un peu plus, mais c'est un caractère bien trempé. C'est des garçons qu'on aime entraîner tous les jours." Vahid Halilhodzic devrait donc apprécier cette nouvelle recrue.

Quatre gardiens au FC Nantes

Alban Lafont rejoint donc des gardiens nantais bien nombreux : Alexandre Olliero, Quentin Braat et Maxime Dupé, la doublure de Tatarusanu l'an dernier. Ce dernier pourrait aller voir ailleurs, en avril dernier, il déclarait vouloir le poste de numéro 1 : "Honnêtement, je ne me sens pas prêt à enchaîner une nouvelle saison en tant que numéro 2", avait-il confié. Quitte à partir dans un autre club, en Ligue 2 voire en National ? "Ce que je veux, c’est jouer."

Et la nouvelle recrue peut-elle s'imposer dans sa nouvelle équipe? "Il aura toute la force pour ça, assure David Marraud. C'est un garçon qui peut-être déterminant dans un match, il peut faire gagner des points dans une saison. C'est ce qu'on demande à un gardien de but."

Alban Lafont dans les tribunes de la H Arena pour assister au tournoi des légendes en hommage à Henri Michel © Radio France - Grégory Jullian

Avec Lafont, Nantes enregistre sa troisième recrue après Bridge Ndilu et Dennis Appiah.