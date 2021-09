FC Nantes : "Cette défaite montre aussi certaines de nos limites", reconnaît Alban Lafont

Ça en devient une sale habitude. Le gardien du FC Nantes, Alban Lafont, a encaissé au moins un but lors de 11 de ses 12 derniers matches. A Reims dimanche, le dernier rempart des Jaunes est même allé chercher le ballon à trois reprises dans ses filets. Une défaite et de la "frustration". Entretien.

Pendant que les Rémois communiaient avec leur public, le gardien des Canaris, Alban Lafont, et les siens regagnaient le vestiaire visiteur, la tête basse. Balayé par des Champenois bien plus entreprenants (3-1), le FC Nantes marque un coup d'arrêt dans sa progression. Et le changement de système de jeu décidé par Antoine Kombouaré n'a pas aidé les Jaunes à régler leurs problèmes de précision. Entre les dégagements ratés et les oublis de marquage, les Canaris ont fait cadeau de deux buts, à Auguste Delaune. "Quand on aura réglé ce problème, ça ira mieux", veut croire Alban Lafont. Entretien avec un capitaine frustré.

"Je pense que nous avons manqué d'un peu d’agressivité"

Le système en 4-3-3 mis en place par Antoine Kombouaré peut-il expliquer à lui seul votre match sur courant-alternatif ?

Je ne pense pas que ce soit le système tactique. Je pense qu’il y avait un peu de fatigue étant donné que c’était le troisième match de la semaine. J’en ai senti un peu et c'est vrai que nous avons eu du mal en début de rencontre, mais au fil des minutes, on a trouvé nos marques.

Avez-vous le sentiment que votre équipe a été attentiste face à Reims ?

Oui, à certains moments on était loin du porteur de balle et on les a un peu laissés mener le jeu. Par rapport à nos derniers matches, je pense que nous avons manqué d'un peu d’agressivité. Après, ça devient tout de suite plus compliqué.

Avez-vous manqué de communication entre joueurs pendant le match ?

Je ne pense pas. Mais on doit encore mieux se parler quand on traverse des situations compliquées, en termes de placement, de choses à effectuer, pour dégager le ballon. Je pense que sur les buts que nous avons encaissés, il y a de ça. Ces trois buts sont évitables, d’où notre déception et notre frustration. Mais je me considère comme le premier responsable quand on prend des buts parce que je suis le gardien. Il me revient aussi de parler avec mes défenseurs, de mieux les placer. C'est à moi de gérer ma défense.

Après le gardien du FC Lorient, Paul Nardi, Alban Lafont est le deuxième portier à avoir raté le plus de dégagements, cette saison (41). © AFP - Jean Catuffe

Comme contre Lyon et Nice, l'équipe n'a pas su tenir le nul, à défaut de pouvoir gagner cette rencontre. Estimez-vous que c'est un mal récurrent au FC Nantes ?

Je suis d’accord. A 1-1, on doit maintenir ce score et ne plus prendre de buts. Malheureusement, on n'est pas parvenu à le faire. Cette défaite montre aussi certaines de nos limites. On doit apprendre à mieux gérer nos temps faibles. On doit réussir à passer ces périodes compliquées sans encaisser de but. On n’arrive clairement pas à le faire en ce moment. Quand on aura réglé ce problème-là, ça ira mieux.

Cette défaite signifie-t-elle que vous n'êtes pas encore taillé pour aspirer à mieux ?

Oui. On doit encore travailler dur pour progresser. Si on veut faire mieux que la saison dernière, il faut réussir à prendre des points sur des matches comme celui contre Reims. On voulait vraiment en prendre neuf [sur neuf possibles, ndlr] cette semaine. Malheureusement, ça n'a pas été le cas.