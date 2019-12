FC Nantes : Alban Lafont face à son passé pour franchir un pallier

Nantes, France

Cinq jours après avoir encaissé un but évitable et être sorti du stade Francis-Le Blé, à Brest par une porte dérobée - à la demande du club - histoire d'éviter les questions des journalistes, Alban Lafont s'est présenté face à la presse à la Jonelière. "A Brest, j'ai anticipé le centre et il [Irvin Cardonna, ndlr] ne fait pas exprès de la mettre même si c'était à moi d'être bien placé, se remémore l'international Espoir de l'équipe de France. C'est un fait de jeu, on ne va pas en faire un drame. Il faut que je me rende compte de l'erreur pour la corriger au prochain match." En progression ces dernières semaines, le gardien prêté deux ans avec option d'achat par la Fiorentina peine toujours à enchaîner les prestations de haute facture. "Il lui faut un déclic", répond son entourage. Et pourquoi pas face à Toulouse, le club de ses débuts, ce dimanche après-midi à la Beaujoire.

"Alban Lafont peut être déterminant dans un match"

"Contre Lyon, il avait fait plusieurs arrêts - 6 ballons captés et 6 détournés. Mais à Brest, très clairement il commet une erreur, analyse son entraîneur, Christian Gourcuff. _Le problème des gardiens de but c'est qu'une seule erreur vous flingue un match_. Alban est un jeune joueur qui doit progresser dans la constance, c'est une évidence. Maintenant, on va tout faire pour l'accompagner et qu'il se durcisse dans ce sens."Je suis encore très jeune, tempère le principal intéressé. J'ai encore beaucoup à apprendre. Je suis à l'écoute, j'essaie d’emmagasiner un maximum de choses."

Son formateur au Pôle Espoir fédéral de Castelmaurou, en Haute-Garonne, est lui persuadé qu'Alban Lafont peut s'imposer en Loire-Atlantique et tirer son équipe vers le haut. "C'est un garçon qui peut-être déterminant dans un match, il peut faire gagner des points dans une saison, expliquait l'ancien gardien nantais, David Marraud, à France Bleu Loire Océan, en juin dernier. _Je pense qu'il a l'étoffe d'un grand. Et j'en ai côtoyé des gardiens de but_." Pour donner raison à son aîné dans les cages nantaises, Alban Lafont - le joueur le plus utilisé par Christian Gourcuff en championnat, à égalité avec Abdoulaye Touré - "doit passer un pallier", confirme-t-il.

"J'ai confiance en moi et je sais que je peux y arriver, ajoute le gardien de 20 ans. Il faut que je sois performant à l'entrainement, que j'écoute bien le coach pour être bon en match." Face aux critiques de certains supporters, Christian Gourcuff répond : "on ne juge pas un joueur au bout de quelques semaines". Arrivé il y a à peine cinq mois avec l'étiquette de successeur de Ciprian Tătăruşanu, Alban Lafont - qui cumule déjà 112 matchs en Ligue 1 - se sait très attendu après ce début de saison en demi-teinte. A lui de montrer toute l'étendue de son talent dès ce dimanche après-midi, face au Toulouse FC, son premier club professionnel.