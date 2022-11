FC Nantes - Alban Lafont : "Il faut être prêt à souffrir ensemble et pourquoi pas faire un exploit"

Le gardien de but et capitaine du FC Nantes, Alban Lafont, est conscient que son équipe devra faire un exploit si elle veut éliminer la Juventus Turin, en 16e de finale de la Ligue Europa.

Il a beau s'apprêter à disputer un 16e de finale de Coupe d'Europe pour la première fois de sa carrière, le capitaine du FC Nantes n'a pas regardé le tirage au sort, effectué ce lundi après-midi au siège de l'UEFA, en direct. "C'est un ami qui m’a envoyé un message", souffle Alban Lafont. Souriant, heureux d'avoir tiré un très gros d'Europa avec la Juventus Turin , le gardien des Canaris veut néanmoins garder les pieds sur terre avant la double confrontation qui se déroulera les 16 et 23 février prochain. Entretien.

Le Juventus Stadium "pas aussi chaud que la Beaujoire"

Quel est votre sentiment après ce tirage au sort des 16e de finale ?

C’est super, c’est exceptionnel pour nous. Avec la qualification qu’on a obtenue, on n'attendait que ça de tirer un gros même s’il n'y avait que des grosses équipes. Mais de tirer la Juventus de Turin avec toute l’histoire qu’il y a derrière, c’est d’autant plus excitant et on a envie de jouer des matches comme ça.

Il faut être prêt mentalement à souffrir ensemble et pourquoi pas faire un exploit, en tout cas on va y aller dans cette optique-là.

Quels souvenirs gardez-vous des matches joués avec votre ancien club, la Fiorentina, face aux Turinois ?

C’est l’une des meilleures équipes du monde avec un palmarès incroyable. C’est un club exceptionnel avec tout ce qu’il dégage autour de lui, la notoriété des joueurs, l’expérience, c’est le top européen. C’est forcément exceptionnel. Là-bas, je connais Dušan Vlahović et Federico Chiesa avec qui j’ai évolué à la Fiorentina. Cela va être des retrouvailles spéciales dans un très beau stade, avec une très bonne ambiance. C'est un stade chaud, ils ont des supporters qui mettent beaucoup d’énergie mais ce n'est pas aussi chaud que la Beaujoire.

Vous parlez néanmoins de ce tirage avec une certaine mesure. Pour quelle raison ?

Je suis mesuré parce que ça reste une équipe de football. Il faut rester calme, bien préparer le match. Il ne faut pas y aller à l'abordage. On a envie de gagner cette confrontation. Il faut être prêt mentalement à souffrir ensemble et pourquoi pas faire un exploit, en tout cas on va y aller dans cette optique-là.

Considérez-vous ces deux rencontres à venir comme étant les plus importantes depuis le début de votre carrière ?

Cela va être une des confrontations les plus importantes de ma carrière parce ce que c’est le top européen. Forcément, c’est super important pour moi. C’est une découverte aussi pour beaucoup de joueurs mais il faut jouer ces deux matches à fond parce que peut-être qu’il n’y en aura plus après.

Estimez-vous que ce un avantage de recevoir la Juventus Turin au match retour ?

C'est bien d’avoir le retour à la Beaujoire. Mais si on passe à côté de l’aller, ça sera compliqué à la Beaujoire de l’emporter. Les deux matches vont être super importants. Il faut faire un résultat là-bas et faire un exploit à la Beaujoire comme on aime le faire.

Vous-a-t-on parlé de la dernière confrontation entre Nantes et la Juventus, en demi-finale de la Ligue des Champions 1996 ?

J'ai regardé ça un peu, c’est ressorti avec le tirage. Certaines personnes parlent de revanche même si ce n’est pas récent.