FC Nantes - Alban Lafont : "Il faut vivre l'instant présent et le vivre à fond"

Dans la salle de presse du stade de la Beaujoire, dont la capacité d'accueil a été provisoirement augmentée afin d'être en mesure d'accueillir la centaine de journalistes accréditée, ce jeudi, en 16e de finale retour de Ligue Europa, Alban Lafont et son entraîneur, Antoine Kombouaré, se sont présentés en survêtement du club. Le gardien et capitaine du FC Nantes a pris la parole en premier, avec son calme habituel, pour évoquer les chances de qualification de son équipe face à la Juventus Turin, "un ogre" comme le décrit son entraîneur. Entre concentration, prudence et détermination, entretien avec un des maillons forts des Canaris.

"A nous de gérer nos émotions"

Comment sentez-vous l’équipe à la veille de ce 16e de finale retour ?

Je sens que l’équipe est bien. On a conscience que c’est un gros match et de l’importance de l’évènement. On est prêt, on s’est bien préparé. On a qu’une impatience, c’est de jouer ce match.

Considérez-vous cette rencontre comme la plus importante de votre carrière ?

C’est un match important oui car des rencontres comme ça, face à de tels adversaires, on n’en joue pas beaucoup dans une carrière. Je pense qu’il faut vivre l’instant présent et en tant que footballeurs professionnels, c’est ce qu’on cherche, ce qu’on a envie de jouer. Il faut le vivre à fond et ne pas passer à côté de cet évènement.

À quelle Juventus Turin vous attendez-vous demain ?

C’est clairement le favori. Nous, à côté on est les "petits poucets". On attend clairement une grosse équipe de la Juve mais on ne sera pas paniqué. Il y aura en face de nous des joueurs qui ont l’habitude de jouer à haut niveau et qui voudront faire un résultat ici. Ça sera à nous de répondre présent.

En quoi la présence de Nicolas Pallois change la donne pour l’équipe ?

Nico est un joueur avec beaucoup d’expérience, qui est très important pour le groupe. L’avoir sur le terrain et qu'il soit aussi performant, ne peut être que bénéfique pour nous.

Estimez-vous la pression autour de cet événement similaire à celle lors de la finale de la Coupe de France ?

C’est assez différent de la finale, car c’est une autre compétition. C’est un autre adversaire aussi. Il y a plusieurs paramètres qui rentrent en compte et qui font que les émotions ne sont pas les mêmes. Là, on parle d’une qualification en 8e de finale quand pour la Coupe de France, à la fin, au bout du match, il y avait un trophée. À nous de gérer nos émotions, chaque match a sa vérité.

"On a envie de leur rendre la pareille au public en donnant le maximum"

Ce match retour est-il plus dur à préparer sur le plan tactique compte tenu du très bon résultat obtenu la semaine passée ?

Comme Moussa [Sissoko] et le coach l’ont dit, il faudra jouer avec toutes nos qualités, sans être des petits garçons. Il faut avoir conscience qu’on peut l’emporter et qu’on peut faire la différence à tout moment.

Percevez-vous l’attente autour des cadres de cette équipe dont vous faites partie ?

Oui je fais partie des leaders du groupe, je pense qu’on est plusieurs, il y a Nicolas [Pallois], Pedro [Chirivella], Ludo’ [Blas], Andrei [Girotto] et Moussa [Sissoko]. Il y a pas mal de joueurs à prendre les rênes de l’équipe et à guider tout le monde. C’est sûr qu’on est attendu. C’est la pression du plus haut niveau et, personnellement, j’aime ça. J’aime l’attente qu’il y a sur nous lors des gros matches. Après, comment ma performance va être perçue, je ne peux pas le dire en avance. Mais je suis préparé pour ce type de match et je vais tout faire pour aider l’équipe.

Dans quelle mesure l’ambiance dans le stade peut rééquilibrer le rapport de force entre Nantes et la Juve ?

On connait tous l’importance du public à la Beaujoire et les émotions qu’on a vécu avant. Avoir le public avec nous va être une motivation supplémentaire, mais après, c’est nous qui sommes sur le terrain et ça va être à nous de faire les efforts. On a envie de leur rendre la pareille en donnant le maximum. Ça peut changer la donne, mais ce ne sont pas les supporters qui vont marquer un but et la Juve a l’habitude de ces matches à enjeux avec énormément de public.

Comment avez-vous fait pour reprendre le fil de votre saison, depuis la reprise post-Mondial ?

Notre première partie de saison a été assez compliquée. Je parle notamment en championnat. On a pris conscience de certaines choses. On a pas mal discuté pour rectifier les choses. On connaît les qualités du groupe et il suffisait d’en prendre conscience pour corriger le tir. Et cette qualification en 16e, on est allé la chercher. Il faut être fier de ça même si les débuts n'ont pas été faciles.

La présence de Didier Deschamps constitue-t-elle une motivation supplémentaire pour briller ?

C’est le club qui l’invite , c’est super de la part du club d’inviter les anciens. Mais je ne fais pas vraiment attention à l’Equipe de France ou ce qui va se passer après. Le plus important pour moi et pour l’équipe est de se concentrer sur ce match-là et pas sur autre chose.

Êtes-vous surpris par le niveau de jeu affiché par Dušan Vlahović ? (avant-centre de la Juve)

J’ai connu Dušan à la Fiorentina. Il n’avait pas énormément de temps de jeu, mais il avait déjà énormément de talent et il travaillait beaucoup à l’entrainement. C’est un grand attaquant, à l’époque, il avait déjà ça en lui et le voir aujourd’hui, à ce niveau, ne m’étonne pas.