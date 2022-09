FC Nantes - Alban Lafont : "Les choses sérieuses commencent"

Le visage fermé, très concentré, le capitaine du FC Nantes a découvert pour la première fois les obligations inhérentes aux clubs qui disputent la Coupe d'Europe. Vêtu du survêtement vert du club, Alban Lafont s'est présenté face aux journalistes, ce mercredi à la veille de la réception de l'Olympiakos. Très discret dans les médias depuis le début de la saison, le gardien des Canaris a fait part de son excitation à l'idée de jouer la Ligue Europa. Tout en rappelant à plusieurs reprises, le besoin impératif d'être concentré sur la rencontre "pour ne pas arriver en touristes." Interview.

"Demain, ça va être exceptionnel"

Dans quel état d'esprit vous trouvez-vous à la veille de ce premier match ?

Je me sens très bien, je suis aussi impatient d’être sur le terrain et de passer aux choses sérieuses. Ca va être un très gros match pour nous et il y a plein de joueurs qui vont découvrir cette compétition.

Ressentez-vous une excitation particulière ?

Il faut être concentré, l’excitation on verra ça après le match si on arrive à faire une belle rencontre. Mais là, on doit être concentré, d'autant que ca va être un match très compliqué et on ne veut pas se disperser avant.

Êtes-vous impatient d'écouter résonner l'hymne de la Ligue Europa à la Beaujoire ?

Outre l’hymne, j’attends ce genre de compétition depuis que je suis tout petit. Je fais ce sport pour ça et vivre des émotions comme ça. Le vivre demain ça va être exceptionnel mais il faut mettre ces émotions entre parenthèses et se concentrer sur le match, sur les aspects techniques et pas arriver en touristes.

Quelles particularités existent dans le fait de jouer un match européen ?

On verra ça demain. Ce qui est sûr, en revanche, c’est qu’on sait que nos supporters sont très chauds à domicile et, nous aussi, on a envie de leur rendre l’appareil. Qu’ils soient très fiers de nous, tout simplement.

Percevez-vous une attente particulière ?

On l’a senti directement après la victoire en Coupe de France, c’est quelque chose qui était attendu par le club et les supporter. Ca fait une vingtaine d’années que le club n’a pas joué la Coupe d'Europe, il y a donc forcément un gros engouement de la part de nos familles et des supporters qui nous en ont parlé.

Lafont et "l'ambiance de feu à la Beaujoire"

Estimez-vous avoir un déficit d'expérience par rapport à l'Olympiakos ?

On en a un oui mais il y a pas mal de joueurs expérimentés dans l’équipe avec des matches en première division et d'autres en Europe. On pourra s’appuyer sur ça. Après, c’est un match à 11 contre 11 et on va s’appuyer sur ce qu’on sait bien faire pour être dangereux.

Avez-vous parlé de cette compétition avec les joueurs qui l'on déjà disputé ?

On en discute ensemble au quotidien pour savoir quel sentiment ça procure.

L'Olympiakos est-elle, selon vous, favorite de ce groupe G ?

Ce sont forcément les favoris car ils étaient dans le chapeau un. C’est une équipe qui a l’habitude de jouer les compétitions européennes. On sait à quoi s’attendre et on connaît leur système de jeu même si c’est une équipe qu’on n'a pas forcément l’habitude de regarder parce qu’ils ne sont pas dans notre championnat. En revanche, on connait certains joueurs comme Valbuena, Hwang, M’Vila, et on sait de quoi ils sont capables.

Vous êtes-vous fixés des objectifs dans la compétition ?

On s’est fixé un objectif avec tout le groupe, le staff et les joueurs. On a forcément des ambitions élevées car on est des compétiteurs et on va tout faire pour les atteindre. On va chercher à être organisés, à ne pas partir dans tous les sens. A la Beaujoire, on aime cette ambiance de feu qu'il peut y avoir où on est capable de marquer 2, 3 4 buts et c’est ce qu’on va essayer de faire demain.

Comment jugez vous dynamique actuelle ?

On a eu un début de championnat avec du bien et du moins bien. Il y a eu aussi ce mercato qui a pu disperser notre concentration. Maintenant le groupe est établi, le marché des transferts est terminé,on peut vraiment se concentrer sur les aspects techniques, comment va fonctionner le groupe. Les choses sérieuses commencent.