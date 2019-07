FC Nantes : Alban Lafont ne juge pas son retour en France comme un échec

Alban Lafont a officiellement été présenté, mercredi après-midi, à la Jonelière. Le jeune gardien de but revient en France, seulement un an après s'être envolé pour l'Italie et l'équipe de la Fiorentina. Il ne voit pas son retour comme une régression.