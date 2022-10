FC Nantes - Alban Lafont : "On se fait clairement voler"

C'est un déplacement dont les Canaris se souviendront un sacré paquet de temps. À cause d'un arbitrage extrêmement polémique de François Letexier, qui a oublié un penalty pour les Nantais avant d'en accorder un inexistant à Nice dans le temps additionnel de la deuxième mi-temps, la Maison jaune a concédé un match nul, injuste . Dernier à se présenter en zone mixte avant de grimper dans le car, le capitaine des Jaunes, Alban Lafont, n'a pas mâché ses mots à l'égard de la prestation arbitrale, ce dimanche après-midi. Expulsé pour avoir contesté les décisions du Breton, l'ex-Toulousain a livré sa vérité sur cette rencontre. Et il n'y va pas par quatre chemins. Interview.

"On a le droit de se tromper, il faut juste assumer ses erreurs"

Quel et votre sentiment à l'issue de cette rencontre ?

Je vais d’abord parler du match en lui-même, de ce qu’on a produit. Je pense que c’était le bon plan de jeu et que la victoire était méritée. Après, il y a ce fait de jeu en fin de match où il ne faut pas avoir peur des mots : on se fait clairement voler au vu de la main [non sifflée, ndlr] en première mi-temps. Je pense que l’arbitre n’est pas juste. On a le droit de se tromper et de faire des erreurs, il faut juste les assumer, se regarder dans un miroir et il n’a pas réussi à le faire.

Pouvez-vous nous expliquer pourquoi l'arbitre vous distribue un premier carton jaune ?

Je viens juste le voir pour discuter et comme il a vu tout le monde arriver, il me met jaune tout de suite. Ça commence mal. Après, ça ne peut qu’envenimer les choses. Pour moi c'est un aveu de faiblesse de sa part. J’ai le droit de demander des explications, de discuter, surtout que je suis capitaine. De suite, sortir les cartons alors qu’on veut juste parler, c’est dommage car ça met une barrière entre les arbitres et nous. Ensuite, on ne peut plus rien dire.

Estimez-vous que le deuxième jaune est lui aussi injustifié ?

Non, le deuxième jaune est mérité car je viens contester, mais après tout ce qu’il s’est passé, on est des humains. Il ne faut pas oublier qu’on travaille tous les jours pour être performant, gagner les matches. Perdre des points comme ça alors qu'on se bat pour notre survie, c’est forcément frustrant car nous on travaille pour faire des matches comme ça, les gagner et mettre le FC Nantes le plus haut possible. Quand ce n’est pas l’équipe adverse qui te met en difficulté et que c’est l’arbitre, c’est sûr que c’est frustrant.

Qu'est-ce qui vous a le plus agacé, ce soir ?

Ce qui m’énerve particulièrement, c'est qu’à la mi-temps je parle un peu avec l’arbitre de touche. Il me dit que s’il y a une main pour nous en défense, ils vont faire en sorte de ne pas la siffler, qu’il y ait un peu une justice. Ça m’a encore plus énervé car ils sifflent tout de suite le penalty pour eux alors qu'il n'y a pas main, c'est totalement faux. Il n’y a pas une grosse faute de Dante mais il s’appuie des deux mains sur JC [Castelletto, ndlr], ça se siffle !

Comment comptez-vous digérer cette fin de match ?

Le plus important, c’est le match de Coupe d’Europe. Après, il faudra se projeter sur la réception de Clermont, ce sera un match encore plus capital car c’est un club qu’il faut laisser derrière nous au classement.