FC Nantes : Alban Lafont sélectionné en Équipe de France A, une première

De Mickaël Landreau à Alban Lafont. Récompensé de son bon début de saison dans la lignée de son excellent exercice en 2021/2022, l'actuel capitaine du FC Nantes, arrivé sur les bords de l'Erdre à l'été 2019, a été sélectionné, ce lundi après-midi, pour la première fois de sa carrière par Didier Deschamps afin de rejoindre l'Équipe de France A. Cette sélection fait suite au forfait d'Hugo Lloris pour les prochaines rencontres de l'Equipe de France contre l'Autriche et le Danemark. Le récent vainqueur de la Coupe de France succède ainsi à l'emblématique capitaine des Jaunes, dernier joueur évoluant à Nantes à avoir été convoqué en Bleus en 2006.

Itinéraire d'un surdoué précoce

Plus jeune gardien à avoir débuté en Ligue 1, avec le TéFéCé , à 16 ans et 309 jours, sélectionné en U15, U16, U18, U19, U20 et avec les Espoirs où il portait le brassard de capitaine, Alban Lafont démontre à seulement 23 ans qu'il est un phénomène de précocité. "Je pense qu'il a l'étoffe d'un grand. Et j'en ai côtoyé des gardiens de but", disait de lui son ancien formateur et ex-portier des Jaunes David Marraud en août 2019. Il ne s'est pas trompé. Impressionnant à Toulouse, le natif de Ouagadougou avait décidé de rejoindre l'Italie en 2018 dans l'optique de franchir un cap dans sa carrière. C'est finalement en Loire-Atlantique qu'il y est parvenu. Grâce, entre autre, à Antoine Kombouaré qui ne lâche pas d'une semelle son dernier rempart. Il lui a permis de retrouver la forme de ses débuts après un exercice 2020/2021 compliqué et d'être présélectionné une première fois en mars dernier et de l'être systématiquement depuis.

"Quand je suis arrivé, j'ai trouvé un gardien en difficulté, qui doutait, à l'image de l'équipe, rembobine le technicien kanak. Je me disais : Mais ce garçon a du talent, des qualités ! Ce niveau-là, c’est pas possible. En discutant, j'ai vu un garçon qui n’était pas dedans. Il est en grande partie responsable parce que c’est un garçon qui a besoin de travailler. Et il ne travaillait pas. La première chose à faire, c’était de remettre le bleu de chauffe. C’est ce qu’il a fait." Et de quelle manière. Auteur de performances remarquables avec comme point d'orgue son match face à Paris où il avait été crédité d'un 10/10 dans le quotidien L'Équipe ou encore la finale de la Coupe de France le 7 mai dernier, Alban Lafont n'a jamais lâché du regard son ambition de retrouver Clairefontaine. "J’espère pouvoir y arriver un jour, soufflait-t-il il y a quelques semaines. Je travaille pour et je le garde dans un coin de ma tête." Un autre rêve qui se concrétise, à seulement 23 ans.