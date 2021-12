FC Nantes : Alban Lafont, taille patron

Antoine Kombouaré l'a changé. Irrégulier la saison dernière, le gardien du FC Nantes Alban Lafont s'est métamorphosé et enchaîne désormais les prestations de très bonne facture. Avec comme point d'orgue ses matches contre le PSG et Lille. Au point de prétendre à une place en Equipe de France ?

On en oublierait presque son âge, seulement 22 ans. Après une saison compliquée, à l'image de son équipe, le gardien de but du FC Nantes, Alban Lafont, a réappuyé sur l'accélérateur. Excellent sur sa ligne - une de ses principales qualités depuis ses débuts -, le jeune capitaine sort de deux énormes performances face à des cadors du championnat, le Paris Saint-Germain et Lille. Contre les Dogues, l'ex-portier du TéFéCé et de la Fiorentina s'est même permis de détourner un penalty, le premier arrêté en Ligue 1, cette saison. De quoi attirer l'attention de Didier Deschamps et tenter de bousculer la hiérarchie derrière Hugo Lloris ?

Antoine Kombouaré l'a remis sur pied

En débarquant à La Jonelière pour sauver la Maison jaune, Antoine Kombouaré a fait bien plus que permettre à son club formateur de demeurer au moins une saison supplémentaire dans l'élite. Il a aussi fait grandir un effectif et parvient à tirer le meilleur de beaucoup. C'est le cas de l'ancien protégé de David Marraud. "Quand je suis arrivé ici, j’ai trouvé un gardien qui était en difficulté, qui doutait, a lâché le Kanak avant la réception de Marseille, ce mercredi soir. Ce niveau-là, connaissant ses qualités, ce n’était pas possible. Il n’était pas dedans et il est en grande partie responsable."

Il a franchi un cap au niveau de la maturité. Le brassard de capitaine lui donne des responsabilités et il aime ça. Aujourd’hui, il est épanoui.

Le problème est qu'"il ne travaillait pas", dixit Kombouaré. La donne a changé. Ses performances s'en ressentent. "C'est un garçon qui peut-être déterminant dans un match, il peut faire gagner des points dans une saison, assurait il y a quelques mois son ancien entraîneur au Pôle Espoir fédéral de Castelmaurou, en Haute-Garonne. Il ne s'est pas trompé. Après avoir sorti le grand jeu contre Metz en début de saison, puis face au promu troyen, Alban Lafont a encore haussé la barre sur ses deux derniers matches. "Il aime ces rencontres, confie Pedro Chirivella. On sait qu'on peut compter sur lui."

Le gardien du FC Nantes, Alban Lafont, est dans le top 5 des gardiens qui réalisent le plus d'arrêts avec déjà 45 parades au compteur, cette saison. © AFP - Pascal Guyot

Des progrès dans le jeu au pied avant de taper à la porte des Bleus ?

Possédant la deuxième meilleure moyenne pour un gardien dans le quotidien L'Equipe (5,93) et dans le top 5 des gardiens qui réalisent le plus d'arrêts avec déjà 45 parades au compteur, l'ex-Bleuet aux plus de 200 matches en professionnel est une des valeurs sûres des Jaunes, cette saison. "Cette année, c’est un grand Alban, se satisfait le successeur de Raymond Domenech. C’est un élément très important pour l’équipe, sur le terrain et en dehors. Il est plus mature. Le brassard de capitaine lui donne des responsabilités et il aime ça. Aujourd’hui, il est épanoui."

Je ne doute pas que Didier Deschamps a un œil sur lui. Maintenant, c’est à lui de faire ce qu’il faut pour un jour frapper à la porte.

De là à dire qu'il a franchi un cap ? "A chaque fois que je fais un bon match, on me pose cette question", s'agace le joueur sous contrat avec les Canaris jusqu'en juin 2024. Son jeu au pied parfois imprécis qui le place sur le podium des joueurs qui ont raté le plus de dégagements ? "On parle beaucoup de mon jeu au pied mais je ne suis pas d'accord, assure-t-il. Je dois encore m'améliorer dans plusieurs domaines et je travaille très dur pour y arriver." Avec l'ambition déclarée d'un jour intégrer l'Equipe de France A. "Je ne doute pas que Didier Deschamps garde un œil sur lui, souffle Antoine Kombouaré. Maintenant, c’est à lui de faire ce qu’il faut pour un jour frapper à la porte." A commencer par un nouveau match XXL contre l'OM.