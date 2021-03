FC Nantes : amendes et interdictions de stade pour 16 supporters de la Brigade Loire

Le match entre le SCO d'Angers et Amiens avait été brièvement interrompu, le 16 février 2019, à cause de supporters de la Brigade Loire qui avaient craqué des fumigènes et déployé des banderoles.

Les images avaient fait le tour des réseaux sociaux, le 16 mars 2019. Interdits de déplacement en Moselle où le FC Nantes jouait, les supporters de la Brigade Loire avaient investi le parcage visiteur du stade Raymond-Kopa d'Angers pour y célébrer les 20 ans du groupe d'ultras. Cet après-midi là, la rencontre entre les Scoïstes et Amiens avait été brièvement interrompue après que des fusées éclairantes ont été projetées sur la pelouse. 16 supporters avaient été poursuivis par les autorités. Le tribunal correctionnel de Nantes les a condamnés, ce jeudi, à des amendes et des interdictions de stade.

200 euros d'amende et six mois d'interdiction de stade

Mécontents de leur interdiction de déplacement au dernier moment, plusieurs dizaines de supporters des Canaris avaient choisi de maintenir l'anniversaire de leur groupe de supporters et de le délocaliser chez le voisin angevin. Des banderoles "On a 20 ans et on vous emmerde" ou encore 'Supporters, pas criminels" avaient été déployées et plusieurs fumigènes craqués puis jetés sur la pelouse du stade Raymond-Kopa, occasionnant des dégradations estimées à près de 5.000 euros par le club.

Si les images de vidéo-surveillance n'avaient pas permis d'identifier le ou les personnes qui avaient lancé ces fumigènes, 16 des 80 supporters avaient tout de même été poursuivis par le parquet de Nantes pour "délit de participation à un groupement formé en vue de la préparation de dégradations de biens". Ils ont tous été condamnés, ce jeudi, à six mois d'interdiction de stade et à payer 200 euros d'amende.