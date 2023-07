FC Nantes : Andrei Girotto annoncé sur le départ, direction l'Arabie Saoudite

Andrei Girotto et le FC Nantes , c'est fini ! D'après les informations de l'Équipe et de Ouest-France, après six ans de bons et loyaux services et 205 matchs disputés sous les couleurs nantaises, dont 176 de Ligue 1, pour douze buts et sept passes décisives au compteur, le Brésilien va quitter le club, direction le club d'Al Taawoun, cinquième du dernier championnat d'Arabie Saoudite. Le montant du transfert est estimé à quatre millions d'euros.

Un cadre du vestiaire

Sous contrat jusqu'en juin 2024, Andrei Girotto et ses agents avaient joué la montre ces derniers temps face aux différentes offres de prolongation mises sur la table par le club.

Temps fort du passage de Girotto au FC Nantes, la Coupe de France remportée en 2022. © AFP - FRANCK FIFE / AFP

Pedro Chirivella et Andrei Girotto exultent après la victoire en Coupe de France en 2022. © AFP - FRANCK FIFE / AFP

Avec Nicolas Pallois, Girotto, 31 ans, était le joueur le plus ancien de l'effectif actuel. Arrivé en 2017 comme milieu de terrain, il aura connu ses meilleures années comme défenseur, repositionné à ce poste par Christian Gourcuff.

Au FC Nantes, Andrei Girotto a connu huit coachs, de Claudio Ranieri à ses débuts à Pierre Aristouy aujourd'hui, en passant par Raymond Domenech, ou Antoine Kombouaré, avec qui il a remporté la Coupe de France en 2022.