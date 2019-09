FC Nantes : Andrei Girotto, le bon élève

C'est une métamorphose. Depuis qu'il a été replacé en défense par son entraîneur, Andrei Girotto rayonne. Contre Reims, dimanche, il a encore sorti une prestation XXL et sauvé son équipe à plusieurs reprises. Portrait d'un homme discret et travailleur qui se transforme en "soldat" sur le terrain.

Nantes, France

L'homme est discret mais depuis quelques rencontres, ses performances ne passent plus inaperçues. Face au Stade de Reims, ce dimanche, Andrei Girotto a peut-être livré son match le plus abouti en tant que défenseur central. Repositionné à ce poste à l'arrivée de Christian Gourcuff, le Brésilien s'est rapidement adapté et forme un duo solide avec Nicolas Pallois.

Avec Andrei Girotto, le FC Nantes n'a encaissé qu'un but cette saison

Lors de la première journée, Christian Gourcuff s'était contenté d'observer les Nantais depuis le banc de touche. Et il avait constaté un vrai problème en défense où Molla Wagué n'avait pas du tout donné satisfaction. "On avait un problème d’anticipation dans le jeu et un problème de relance", résume le technicien breton. Ce dernier a alors passé en revue son nouvel effectif. Et à part le jeune Thomas Basila, il n'y avait pas grand monde pour épauler Nicolas Pallois derrière. Souhaitant composer avec l'effectif qu'il avait à sa disposition, Christian Gourcuff a donc pioché en interne. Et le lauréat se prénomme Andrei Girotto.

C'est une grande surprise pour moi et je lui tire mon chapeau", lâche Abdoulaye Touré, le milieu de terrain du FC Nantes.

"J'ai tout de suite vu ses qualités, se remémore l'ancien Merlu. C'est un garçon super sérieux, avec une super mentalité et qui sent les choses. Dans les systèmes précédents, c'était plutôt un défenseur avancé, ses caractéristiques n'ont pas changé." Sur les réseaux sociaux, beaucoup de supporters se sont étonnés de ce choix. Il faut dire que le Brésilien sort d'une saison en demi-teinte, marquée par trois expulsions, un record en Ligue 1. "Il a du faire un travail sur lui-même, confie le néo-capitaine du FC Nantes, Abdoulaye Touré. Il apprend de ses erreurs et il nous rend service en tant que défenseur. C'est une grande surprise pour moi et je lui tire mon chapeau."

Le repositionnement du natif de Bento Gonçalves coïncide avec le retour d'une solidité défensive. En quatre matchs, les Canaris n'ont encaissé qu'un but [1-2 à Amiens, ndlr]. Mieux, ils ont réalisé trois 'clean-sheets' consécutifs à la Beaujoire en autant de rencontres. "L'apport d'Andrei est fantastique", salue Christian Gourcuff. "Il s'affirme comme un vrai défenseur maintenant, analyse Issa Cissokho, le consultant football de France Bleu Loire Océan. Il a tout pour réussir si il continue comme ça."

Discret dans la vie, il se métamorphose en match

Au sortir du succès face au Stade de Reims, ce dimanche, Christian Gourcuff a lâché, le sourire au lèvre : "Je suis content que vous [les journalistes] ayez vu ses qualités". A force de travail, les prestations de l'ex-milieu défensif sont remarquées et font presque oublier le départ de Diego Carlos, au mois de juin, au FC Séville. "Il a un état d'esprit remarquable, poursuit l'ancien Canari, Issa Cissokho bluffé par la prestation du numéro 20 nantais. A la base, il n'a pas les qualités d'un défenseur central mais il en a l'âme. Il a prouvé à Christian Gourcuff qu'il pouvait s'adapter."

"Je ne crois pas jamais avoir déjà entendu le son de sa voix", ironisait Vahid Halilhodžić, l'ancien coach du FC Nantes, en mars dernier.

Le joueur est un caractériel sur le pré. Il crie, il peste, il fête ses interceptions et ses tacles comme des buts. Tout le contraire de l'homme, une fois son maillot rangé aux vestiaires. "Chaque arrêt est important, c'est pour ça que je les célèbre, détaille à voix basse, Andrei Girotto. Quand je rentre sur le terrain, je suis différent. A l'extérieur, à la maison, je suis calme mais quand je rentre sur le terrain je donne le maximum pour l'équipe." Un constat partagé par son compère en défense, Nicolas Pallois. "C'est un soldat, lance-t-il. Je suis content de jouer avec lui et défensivement, c'est solide." "Si je devais aller à la guerre, je sais que je peux compter sur lui, renchérit Abdoulaye Touré. Il est fort dans les duels et il répond présent. C'est un tout autre personnage sur le terrain avec du caractère, il ne se laisse pas abattre."

Face à Reims, Andrei Girotto a touché 86 ballons dont 35 dans le camp adverse. Il a également contré 3 tirs, record du match.

Très ami avec l'autre Brésilien de l'équipe, Fabio, Andrei Girotto se révèle précieux en défense. Un joueur de premier choix pour Christian Gourcuff, qui commet peu de fautes (sept depuis le début de la saison) et qui ne prend plus de cartons. Transformé, le joueur de 27 ans doit maintenant être régulier sur une saison. Pendant ce temps, la recrue estivale Molla Wagué patiente. Et le temps commence à devenir long pour l'ancien de Leicester City.