FC Nantes - Andrei Girotto : "Il faut retrouver cette solidité, cet esprit de gagne"

La frustration du match nul à Nice évacuée, le FC Nantes s'apprête à disputer un match capital, ce jeudi contre Qarabag, dans la course à la deuxième place de son groupe de Ligue Europa. Présent en conférence de presse, le défenseur Andrei Girotto veut croire en la bonne étoile des Canaris pour continuer à remonter la pente et décrocher une seconde victoire à la Beaujoire . Il appelle ses coéquipiers à s'appuyer sur une défense et un état d'esprit retrouvés afin de prendre une revanche sur le club azerbaidjanais qui les avait balayés au match aller . Entretien.

"Il faut retrouver cette solidité, cet esprit de gagne"

Considérez-vous le match face à Qarabag comme une finale pour la deuxième place ?

C'est un match très important car on joue beaucoup de choses. C’est un adversaire contre qui on a perdu à l’aller [3-0, ndlr] donc à la maison il faut l’emporter pour espérer faire un bon classement. On va faire le meilleur match possible, je pense que les matches à la maison, il faut les gagner. Le classement sera la conséquence de ce qu’on va faire. Mais il faut déjà se concentrer sur ce match.

Est-ce une revanche du match aller ?

Je pense qu’on avait fait une bonne première mi-temps mais on n’avait pas fait un bon match sur la durée et sur un de nos temps faibles, en seconde période, on prend deux buts très rapides. Mais à la maison, on a tout pour faire un grand match, gagner, devant nos supporters.

Dans quel état d'esprit abordez-vous cette rencontre ?

Il faut retrouver cette solidité, cet esprit de gagne. On l’a fait contre Brest et on a essayé d’enchaîner à Nice, malheureusement on a perdu deux points à la fin. La mentalité est là et il faut continuer sur cette voie maintenant pour aborder les prochains matches.

Le match à Nice constitue-t-il un déclic ?

Ca faisait un moment qu’on n'avait pas réalisé de bon match à l’extérieur et à Nice on a tout fait pour gagner la rencontre. Ca ne s’est pas joué à grand-chose mais il faut l’oublier, s’appuyer sur les bonnes choses produites pour gagner le prochain.

Il faut tous en faire un peu plus pour avoir la possibilité de gagner sans prendre de but.

Avez-vous plus de garanties en défense depuis la rencontre face à Brest ?

La solidité défensive est très importante pour une équipe. Quand on ne prend pas de but, ça nous donne la possibilité de gagner et là, on commence à retrouver la solidité que l’on avait l’an dernier. Il faut poursuivre sur cette voie et rester très concentré. Marquer des buts, c’est la conséquence d’une bonne défense.

Comment expliquez-vous le fait d'être le meilleur intercepteur de Ligue 1 ?

[Antoine Kombouaré le coupe : "Il faut croire que ça ne suffit pas (rire)"]. Je donne mon maximum et il faut tous en faire un peu plus pour avoir la possibilité de gagner sans prendre de but. Je suis content en défense, avant je préférais être au milieu mais là, aujourd’hui, je me sens plus à l’aise en défense et j’espère continuer à faire des bons matches. Après, jouer milieu m’a beaucoup aidé par rapport au placement, surtout au niveau de la sensibilité de l'anticipation, pour savoir où le ballon va arriver.

Après avoir inscrit six buts la saison passée, vous sentez-vous plus surveillé sur les coups de pieds arrêtés ?

Je me mets moi-même une certaine pression pour recommencer à marquer. Je sais que mon travail est de bien défendre mais si je peux aider me coéquipiers en marquant, je ne vais pas me priver. Ca peut débloquer des situations en match. Mais en Ligue 1, je trouve que le marquage est plus serré sur moi et c’est à moi de trouver la solution.