FC Nantes : Anthony Limbombe "a envie" de prouver de quoi il est capable

L’entraîneur du FC Nantes, Christian Gourcuff, s'est exprimé sur sa "nouvelle recrue", Anthony Limbombe. "On a échangé et il a envie", confie le Breton. Mais le joueur n'aura pas longtemps cette saison pour prouver de quoi il est capable. Blessé, il ne devrait pas être apte avant la fin janvier.

Nantes, France

Quelques heures après l'officialisation du retour de la recrue la plus chère de l'histoire du FC Nantes- environ huit millions d'euros -, Christian Gourcuff s'est exprimé sur la cas Anthony Limbombe. "Je l'ai eu au téléphone et il a envie", confie le technicien breton. Toujours blessé au genou, l'international belge va officiellement regagner les rangs des Canaris le 1er janvier prochain. Mais il ne sera pas apte avant la fin du mois, estime le staff médical Jaune et Vert.

"On va apprendre à se connaître"

Comme annoncé il y a une semaine sur France Bleu Loire Océan, l'ailier gauche du FC Nantes va revenir sur les bords de l'Erdre plus tôt que prévu. Beaucoup plus tôt même, alors qu'initialement, le prêt du joueur avec option d'achat au club belge du Standard de Liège ne devait prendre fin qu'en juin.

Avec des joueurs comme ça, le challenge est des deux côtés. Il est aussi du mien, de le fondre dans le collectif. Il ne faut pas le mettre fans une situation inconfortable.

"C'est un joueur du FC Nantes, lance d'emblée Christian Gourcuff. C'est bien qu'il soit là même s'il est blessé. On va apprendre à se connaitre. Pour le reste, j'ai le même discours que quand je suis arrivé. J'ai confiance aux gens qui sont là. J'ai une idée précise de ce que je veux faire avec l'équipe mais je n'ai pas d'à priori sur la volonté d'un joueur à venir se fondre dans le collectif."

Marcus Coco de retour avant la fin de la saison ?

Après une première saison nantaise difficile - un but en championnat -, le natif de Bilzen, en Belgique, "a envie", assure l'ancien entraîneur des Merlus. Envie de retrouver son niveau de jeu, envie de prouver de quoi il est capable, envie de justifier son transfert à l'été 2018.

"Son envie n'est pas une garantie mais c'est déjà un signal positif, tempère le manager sportif des Jaunes et Verts. On a échangé. Il y a des joueurs qui sont prêts et qui parfois ont du mal. On verra. Avec des joueurs comme ça, le challenge est des deux côtés. Il est aussi du mien, de le fondre dans le collectif. Il ne faut pas le mettre fans une situation inconfortable."

Le coach nantais en a également profité pour donner des nouvelles de Marcus Coco, victime d'une rupture des ligaments croisés lors de la première journée du championnat. Il espère un retour avec l'équipe réserve de l'ancien guigampais au mois de mars. Aura-t-il le temps de revêtir le maillot de l'équipe première avant la fin de la saison ? "Je pense, je l'espère", confie Christian Gourcuff.