FC Nantes : Anthony Limbombe bientôt de retour à la demande de Christian Gourcuff

Prêté un an, l'été dernier, au club belge du Standard de Liège, Anthony Limbombe va revenir à Nantes plus tôt que prévu. Le rapatriement du joueur blessé depuis deux mois "est en bonne voie", confie une source proche du dossier. C'est une demande de Christian Gourcuff.

La recrue la plus onéreuse de l'histoire du FC Nantes, Anthony Limbombe, va revenir sur les bords de l'Erdre plus tôt que prévu.

Nantes, France

Anthony Limbombe pourrait reporter le maillot du FC Nantes (beaucoup) plus tôt que prévu. La recrue la plus chère de l'histoire des Canaris - son transfert oscille entre 8 et 10 millions d'euros, selon les sources - auteur d'un but la saison passée, face à Lyon, est prêté depuis l'été dernier au club belge du Standard de Liège. Il est blessé depuis le mois d' octobre.

Un retour qui se précise

L'arrivée de l'attaquant belge est souhaité notamment par le coach Christian Gourcuff, mais au club, il ne serait pas le seul favorable à un rapatriement du joueur d'après un proche du dossier. Anthony Limbombe, pourrait s'offrir "un nouveau départ". Peu en vue cette saison avec moins de dix apparitions dans le championnat belge, le joueur de 25 ans aimerait se relancer à Nantes. Alors qu'il a traîné comme un fardeau le prix de son transfert, lors de sa première expérience nantaise, on le dit "encore plus motivé par l'idée d'un retour". Avec sans doute la volonté de montrer enfin, l'étendue de ses capacités.

Une alternative pour la deuxième partie de saison

Si les voeux de Christian Gourcuff se réalisent, et c'est très bien parti, le coach nantais aurait alors plus de choix. Actuellement, ils sont limités notamment à cause la blessure de Marcus Coco. Le technicien Breton pourrait alors faire évoluer Anthony Limbombe à gauche, ce qui permettrait de décaler Moses Simon en attaque, seul ou accompagné de Kalifa Coulibaly.