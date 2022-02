FC Nantes - Antoine Kombouaré : "C'est pour vivre ces émotions qu'on fait ce putain de métier"

Il s'est présenté près d'une heure après que son équipe a validé le dernier billet pour les demi-finales de la Coupe de France, ce jeudi soir, en venant difficilement à bout du Sporting Club de Bastia. Et face à la demi-douzaine de journalistes présents dans les travées d'une Beaujoire qui venait à peine de retrouver son calme, Antoine Kombouaré n'a pas caché son émotion de "voir notre club, le FC Nantes" à ce niveau-là, un an jour pour jour après sa signature sur les bords de l'Erdre pour remplacer l'éphémère Raymond Domenech. Interview.

"On a envie de rêver"

Quel sentiment vous anime après cette qualification en demi-finale ?

Une énorme fierté, vraiment, je suis fier de voir notre club, le FC Nantes, être en demi-finale. Je crois que, au delà de la satisfaction, c'est surtout de la fierté qu'il y a. Je me dis : "mince", après tout ce qu'on a vécu la saison dernière, c'est incroyable de se dire qu'un an après, pratiquement jour pour jour, on se retrouve en demi-finale en plus d'être dixième de Ligue 1. J'ai surtout envie de féliciter les joueurs qui sont énormes, exceptionnels, magnifiques. J'ai aussi envie de remercier les supporters parce qu'il n'y a pas de grande équipe sans des supporters fabuleux qui nous soutiennent. On l'a vu ce soir. Je suis vachement ému de voir la communion qu'il y a aujourd'hui entre le public et les joueurs, c'est pour vivre ces émotions qu'on fait ce putain de métier là."

Comment voyez-vous la suite en Coupe de France ?

Maintenant qu'on est dans le dernier carré, on a tous envie que d'une chose, c'est d'aller au Stade de France. Hier (mercredi, ndlr), j'ai suivi le tirage au sort, il nous a donné la possibilité de recevoir. Je ne dis pas que ça va être facile, mais c'est toujours mieux pour jouer une très belle équipe de Monaco, parmi les meilleures du championnat de France. Ça nous donne plein d'idées. On a envie de rêver mais en même temps on doit enchaîner dimanche avec la réception de Reims, en Ligue 1. On s'est vautré dimanche dernier contre Strasbourg, on doit se rattraper et tout faire pour récupérer les trois points perdus au match aller.

Les victoires appellent les victoires et nous, on a faim.

Quelle était l'ambiance dans le vestiaire nantais après la qualification ?

C'est resté très calme et c'est bien comme ça. Vraiment, il n'y a pas eu de chant. Souvent on entend les joueurs crier : on est en demie ou on est en finale, là ça n'a pas été le cas. Nous on a les pieds sur terre. On est super content de ce qu'on fait. On en est fier mais, rapidement, il y a un nouveau match de championnat et des points à aller chercher pour le maintien. Après ça, on aura le temps de penser à cette demi-finale face à Monaco. En attendant, on sait qu'il va falloir travailler fort, aider les joueurs à récupérer, soigner ceux qui en ont besoin pour être prêts, dimanche à 15 heures. Contre Reims, on a une revanche à prendre par rapport à notre match aller où on avait perdu 3 à 1. On en a aussi une par rapport à notre dernier match de championnat où on avait perdu, en étant vraiment très mauvais, à Strasbourg 1-0.

Près de 25.000 supporters du FC Nantes étaient présents, ce jeudi soir, dans une Beaujoire qui a retrouvé des couleurs avec la fin des jauges. © AFP - Loïc Venance

Vous imaginiez vivre une telle aventure après ce que vous avez traversé, la saison passée ?

C'est au delà de mes espérances. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est vraiment extraordinaire pour nous qui avons vécu l'enfer et qui avons du passer par les barrages pour nous maintenir. Aujourd'hui, on se retrouve-là, à dire qu'il nous faut gagner trois matchs pour nous maintenir tout en étant qualifiés en demi-finale. C'est beau, mais en même temps, on n'est qu'au mois de février. Il y a encore trois mois et ce qui va être très intéressant, c'est justement de voir quelles sont les ambitions de nos joueurs. Est-ce qu'on est capable d'aller au Stade de France ? Est-ce qu'on est capable d'acquérir les points du maintien le plus vite possible et d'aller chercher plus haut, au niveau du classement? Pour le moment, je ne peux pas répondre à ces questions. Elles arriveront sur le terrain, lors des prochains matches.

Est-ce plus confortable pour vous de travailler dans cette situation-là ?

Oui, c'est mieux mais le confort n'est présent qu'après les matches où on a fait ce qu'il faut pour gagner. Mais je peux vous dire que, quelque soit le classement, si on perd contre Reims dimanche prochain, il y aura de la colère, beaucoup de déception. Si on est capable de faire ce parcours là, il faut qu'on soit également capable de continuer à enfoncer le clou (sic). Les victoires appellent les victoires et nous, on a faim.