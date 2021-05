FC Nantes : "Il faudra être mentalement fort sur la durée" insiste Kombouaré avant le barrage retour

Dans 24 heures, on connaîtra l'issue de la saison 2020-2021 du FC Nantes. Deux options : le maintien ou la descente en Ligue 2. Mais après la victoire 2-1 lors du barrage aller jeudi à Toulouse, les Canaris ont pris "un avantage" dixit leur entraîneur Antoine Kombouaré. Le Kanak a donné sa dernière conférence de presse d'avant-match ce samedi, à la veille de la réception des Violets ce dimanche à 18 heures au stade de la Beaujoire.

Quel est l'état d'esprit des joueurs avant ce match retour face à Toulouse ?

"Les joueurs sont concentrés. Il y l'envie d'en finir avec ce match. La saison a été très longue donc forcément ils veulent en finir, mais seulement de la plus belle des manières."

Le match maîtrisé à l'aller doit quand même vous donner beaucoup de confiance ?

"On est contents d'être revenus avec la victoire. On a pris un avantage, c'est indéniable. Mais il n'y a rien d'acquis. On sait qu'il faut être vigilant et finir le travail."

"On a retrouvé une équipe avec des joueurs en confiance"

Ce match retour peut-il être piège ?

"Non car on connaît davantage l'adversaire. Le résultat de l'aller nous permet de se dire qu'on a des forces. Néanmoins, il faut faire attention car on a vu que cette équipe de Toulouse est capable de nous poser des problèmes, en témoigne le but encaissé. Et elle aurait pu en marquer d'autres. Mais eux n'ont pas fait le match aller qu'ils espéraient donc je m'attends à une autre équipe. Elle va venir avec d'autres moyens et peut-être un jeu différent. Comme j'attends une réaction des Toulousains, il va falloir être très costaud."

Le bilan sur les six derniers matchs, c'est cinq victoires : comment expliquer ce renouveau ?

"On a retrouvé une équipe avec des joueurs en confiance, qui entreprennent. Des joueurs qui finalement sont des bons joueurs car en arrivant j'ai entendu plein de choses, et bien ce ne sont plus les mêmes. Pourtant on n'a pas changé le groupe, il n'y a pas eu de renfort. Ils ont provoqué la réussite, mais il faut finir le boulot."

Comment faut-il démarrer ce barrage retour ?

"Il faut faire un match solide sur la durée. On insiste sur l'endurance mentale : il faut être mentalement fort sur la durée. Si on ne démarre pas bien mais que l'on finit fort, cela m'arrange aussi. Si on veut être perfectionniste, il faut démarrer et finir fort, et dans ce cas, il y aura de grandes chances que l'on se maintienne en Ligue 1."