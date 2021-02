FC Nantes - Antoine Kombouaré : "Il faut remettre de l’ordre dans la maison nantaise"

Moins de 12 heures après l'officialisation de son arrivée au FC Nantes, le successeur de Raymond Domenech, Antoine Kombouaré, a lâché ses premiers mots, ce jeudi midi à la Beaujoire. "Après Toulouse, on me donne la chance de rectifier le tir, c'est une revanche personnelle", lâche l'homme de 57 ans.

Tout était déjà ficelé avant même le coup de fil du président du FC Nantes Waldemar Kita à son entraîneur Raymond Domenech, ce mercredi en fin d'après-midi, pour lui annoncer la fin de sa mission qui a pris des allures de fiasco. Son remplaçant était déjà trouvé : Antoine Kombouaré. Et en grand habitué de la gestion des urgences, pour ne pas dire paniques, le club n'a pas tardé à présenter le Kanak de 57 ans, ce jeudi à la mi-journée dans une salle de presse de la Beaujoire où s'étaient amassés plus de 20 journalistes.

"Si je parviens à maintenir le club, j'aurai deux ans de contrat derrière"

Vous arrivez alors que le club est en grand danger, ressentez-vous la pression qui entoure cette équipe ?

La pression, j’en ai toujours eu dans ma carrière de joueur puis d’entraîneur. J’aime la pression sinon je ne serais pas là. Je connais le contexte, je sais avec qui je travaille, je suis un grand garçon et je sais ce que je fait. Le FC Nantes m'a déjà approché deux fois. Aujourd’hui, c'est la troisième et j’ai décidé de venir. Vous connaissez l’affection que j’aie pour ce club, c’est une région que je connais très bien, que j’aime beaucoup, j’ai d'ailleurs toujours une maison dans le coin.

Qu'est-ce qui a changé dans votre état d'esprit pour avoir accepté la troisième fois ?

A un moment donné, je me suis posé et je me suis dit : "C’est la troisième fois : pourquoi pas". Je sais que c’est une tâche très difficile, le club est en grande difficulté sinon je ne serais pas là. Mais je suis prêt à relever le défi de maintenir le club en Ligue 1. Cela faisait 30 ans que je n'était pas venu. Quand je suis arrivé, j'ai vu des images défiler : Didier Deschamps, Marcel Desailly, Christophe Robert, etc. J’ai un attachement très fort pour ce club. J’ai envie de l'aider, de le sauver. Je ne connais pas encore l’issue mais j’ai énormément d’envie.

Cela n'a fonctionné ni avec Christian Gourcuff, ni avec Patrick Collot, ni avec Raymond Domenech, pourquoi serait-ce différent avec vous ?

J’ai confiance en mon travail, mon staff. Ce qui s’est passé avec les autres est le cadet de mes soucis. Je prends cette mission comme un match. Si je l'entame, c’est pour le gagner et là, c’est pareil. Mais il faut un nouveau départ et une nouvelle dynamique et cela passe forcément par un nouveau staff. Je viens donc avec Gilles Bertucci, Michel Dufour qui aura le rôle de préparateur sportif. Willy Grondin reste pour les gardiens et je travaille pour compléter mon équipe. On apporte un nouveau discours, une nouvelle méthode de travail. Je ne dis pas que ça va marcher mais je fais tout pour.

Présenté, ce jeudi midi à la Beaujoire, Antoine Kombouaré a accepté la proposition d'entraîner le FC Nantes après avoir refusé les deux premières approches de la famille Kita. © AFP - Sébastien Salom-Gomis

Pourquoi ça fonctionnerait avec Nantes alors que vous avez échoué à Toulouse, la saison passée ?

On m’impute la descente en Ligue 2 de Toulouse mais je ne suis resté que deux mois et je suis parti en décembre. On ne m’a pas donné la possibilité de finir la saison, mon travail. Là, on me donne la chance de rectifier le tir, c'est une revanche personnelle. J'ai envie de prouver que ce que je faisais à l'époque, c'est de l'histoire ancienne et ça serait encore plus beau de le faire avec mon club de cœur.

A quand remontent les premiers contacts avec la direction du FC Nantes ?

Ils ont eu lieu mardi matin et j’ai attendu jusqu’à hier soir pour donner mon accord. Si je ne parviens pas à mener à bien ma mission, je ne resterai pas. Si ça fonctionne et que je parviens à maintenir le club, j'aurai deux ans de contrat derrière.

Quelle sera votre méthode pour réussir à sauver le club ?

Aujourd'hui, les joueurs sont en difficulté mentale et sportive, on doit donc les rassurer, leur faire retrouver le plaisir de jouer au ballon. Il faut donc travailler avec eux. L'idée est d’avoir une équipe qui ne prend pas de but parce qu’on en prend beaucoup. Ensuite, il va falloir produire du jeu pour gagner les matchs. J'ai envie de retrouver une équipe qui produit du jeu. Mais pour gagner, il faut remettre de l’ordre dans la maison nantaise.

Comprenez-vous la colère des supporters ?

Je comprends évidemment leur désamour et leur déception. Après, ils doivent aussi savoir que les joueurs ont besoin de leur soutien, le club en a besoin. Et si on veut avoir le club en Ligue 1, il faut qu'un maximum de monde soit derrière l'équipe.